Societe Generale otrzymuje francuską licencję dostawcy usługi zasobów cyfrowych

Francuski Urząd ds. Rynków Finansowych („Autorité des Marchés Financiers” (AMF)) wydał podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie zasobów cyfrowych („DASP” lub „Prestataire de Service sur Actifs Numériques” (PSAN) Societe Generale – FORGE (SG-FORGE), spółka zależna Grupy Societe Generale, koncentrująca się na działalności związanej z aktywami kryptograficznymi, co czyni tę instytucję finansową pierwszym regulowanym dostawcą usług w zakresie aktywów cyfrowych we Francji.

Zatwierdzenie licencji DASP jest obecnie najwyższym poziomem uznania prawnego dla działań związanych z aktywami cyfrowymi. Świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa i niezawodności procesów i systemów kontroli wewnętrznej, cyberbezpieczeństwa i zgodności, a także o utrzymaniu odpowiedniego kapitału regulacyjnego.

Societe Generale przewiduje wdrożenie rozporządzenia MiCA

SG-FORGE jest na bieżąco z odpowiednimi przepisami, ponieważ zbliża się wdrożenie europejskiego rozporządzenia MiCA. Rozporządzenia MiCA zostały uchwalone i przyjęte przez Radę Europejską w oczekiwaniu na ich wdrożenie w 2024 roku.

Zatwierdzenie DASP przez Societe Generale przez główny krajowy organ regulacyjny w UE jest kamieniem milowym dla stabilnej monety Euro CoinVertible (EURCV) „EURon”, którą SG-FORGE uruchomiła w kwietniu ubiegłego roku na otwartym blockchainie Ethereum, jednocześnie rozszerzając portfolio usług Grupy Societe Generale, aby zadowolić klientów instytucjonalnych zapotrzebowanie na zasoby cyfrowe.

Przed otrzymaniem licencji DASP firma SG-FORGE uzyskała wcześniej rejestrację DASP we wrześniu 2022 r., co było obowiązkowym krokiem do oferowania usług, takich jak przechowywanie kryptowalut, kupno lub sprzedaż kryptowalut jako prawnego środka płatniczego oraz wymiana zasobów cyfrowych w stosunku do innych zasobów cyfrowych.

Licencja DASP potwierdza Societe Generale – pionierską rolę FORGE w ekosystemie aktywów kryptograficznych.