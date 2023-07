Wzrost cen oliwy z oliwek może się pogorszyć w miarę trwania fali upałów w Europie

W większości krajów rozwiniętych inflacja spada, czemu sprzyja spadający popyt, słabszy dolar amerykański i zwiększona produkcja. Ceny podstawowych artykułów rolnych jak pszenica, kukurydza i soja również wycofały się w tym roku. Ceny oliwy z oliwek osiągnęły jednak rekordowe poziomy.

Dane pokazują, że ceny europejskiej oliwy z oliwek wzrosły z 4 euro we wrześniu ubiegłego roku do 7 euro dzisiaj. W Wielkiej Brytanii dane Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) ujawniły, że 500 ml butelka oliwy z oliwek kosztowała w maju średnio 6,16 funta, co stanowi wzrost o 47% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Europejska susza trwa

Ceny oliwy z oliwek gwałtownie wzrosły w tym roku, ponieważ inwestorzy uwzględniają zwiększony popyt i niską podaż. Głównym tego powodem jest to, że kluczowe kraje produkujące oliwę z oliwek przeżywają poważną suszę. Niektórzy z czołowych producentów oliwy z oliwek to Hiszpania, Włochy, Maroko, Turcja i Grecja.

Dane Europejskiego Obserwatorium ds. Susz (EDO) pokazały, że połowa Unii Europejskiej przechodzi suszę. Temperatury we Włoszech, Grecji i Turcji wzrosły w tym tygodniu do ponad 40 stopni. Jest to godne uwagi, ponieważ UE produkuje około dwóch trzecich światowej oliwy z oliwek.

Deszcz stał się w tym roku rzadkością w większości krajów UE. Hiszpania i Portugalia doświadczyły ostatnio opadów deszczu, które nie wystarczyły, aby zrównoważyć rosnące temperatury.

W związku z tym istnieją obawy, że dostawy oliwy z oliwek mogą spaść w tym roku. Ostatnie dane pokazują, że europejscy producenci zmniejszają swoje zapasy. Zapasy te spadły z 265 tys. ton w maju do 265 tys. ton w czerwcu.

Oczekuje się, że produkcja oliwy z oliwek będzie nadal spadać w tym roku. Eksperci uważają, że Hiszpania wyprodukuje w ostatnim sezonie 620 tys. ton oliwy z oliwek po zebraniu 1,5 mln rok wcześniej. W notatce analityk z Mintec powiedział :

„Mieliśmy bardzo słabe zbiory, ceny nigdy nie były tak wysokie, a obawy wykraczają poza sezon, który właśnie mieliśmy”.

Ceny oliwy z oliwek mogą pozostać wysokie

Ceny oliwy z oliwek w Wielkiej Brytanii

Ceny towarów są zwykle kształtowane przez popyt i podaż. Popyt na oliwę z oliwek jest zwykle napędzany przez światową populację i wzrost gospodarczy. Ostatnie dane pokazują, że wiele kluczowych krajów, takich jak Stany Zjednoczone i Chiny, wychodzi z kryzysu po okresie pandemii.

W tym samym czasie liczba ludności na świecie wzrosła z 7 miliardów kilka lat temu do ponad 1 miliarda. Oznacza to, że popyt będzie nadal rósł.

Z drugiej strony dostawy cierpią z powodu skutków zmiany klimatu. Dane pokazały, że ostatni tydzień był najcieplejszym tygodniem w historii. A naukowcy uważają, że w tym roku będą rekordowe temperatury.

Te fale upałów mają miejsce w niektórych krajach będących największymi producentami oliwy z oliwek, na przykład w Europie. Dlatego połączenie zwiększonego popytu i niskiej podaży oznacza, że ceny oliwy z oliwek mogą w tym roku wzrosnąć do ponad 10 euro.

