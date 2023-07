USD/TRY: Czy decyzja banku centralnego Turcji uratuje lirę?

Lira turecka znajduje się blisko swojego historycznego minimum przed ważną decyzją CBRT w sprawie stóp procentowych. Kurs USD/TRY wynosił w czwartek rano 26,91, kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 27,38.

Decyzja CBRT przed nami

W czwartek turecki bank centralny wyda kolejną bacznie obserwowaną decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że bank będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych w celu ustabilizowania znacznie słabszej waluty.

Dokładniej, ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się podwyżki banku o 5%, podnosząc główną stopę procentową do 20%. Na ostatnim spotkaniu CBRT zdecydowało się podnieść stopy procentowe do 15%, czyli mniej niż oczekiwali analitycy.

Ta decyzja w sprawie stóp procentowych ma miejsce, gdy CBRT ciężko pracuje, aby podnieść lirę. Z oficjalnych danych wynika, że bank zaczął kupować więcej lirów niż sprzedawać. Przed ostatnimi wyborami rząd wcisnął zbyt wiele lirów w gospodarkę.

W ten sposób CBRT po raz pierwszy od 2020 r. stał się pożyczkobiorcą netto w lokalnej walucie. Jednocześnie wzrosła ilość lirów wpychanych do gospodarki, co doprowadziło do obniżenia oprocentowania aktywów denominowanych w lirach. Na przykład średni depozyt do trzech miesięcy spadł do 37,8%.

Turecka lira prawdopodobnie pozostanie pod presją w nadchodzących miesiącach, chyba że bank centralny dokona znacznej podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie. O ile ostatnie dane pokazały, że w czerwcu inflacja ponownie spadła, to spadająca waluta oznacza, że ceny jeszcze przez jakiś czas pozostaną na podwyższonym poziomie.

Cena USD/TRY wzrosła, mimo że indeks dolara amerykańskiego (DXY) cofnął się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Indeks dolara po raz pierwszy od miesięcy spadł poniżej wsparcia na poziomie 100 USD.

Analiza techniczna USD/TRY

Wykres USDTRY od TradingView

Ostrzegałem, że lira turecka jest na skraju osłabienia w moim ostatnim artykule. Ta prognoza była poprawna, ponieważ waluta nadal spadała w ciągu ostatnich kilku dni. Patrząc na powyższy wykres dzienny, widzimy, że kurs USD/TRY przesunął się powyżej górnej części zwyżkowego wzoru flagi.

Zgodnie z oczekiwaniami para pozostaje powyżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy cena została wykupiona. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach, ponieważ kupujący celują w kolejny psychologiczny poziom 30.