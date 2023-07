Prognoza GBP/JPY: niedźwiedzie perspektywy przed decyzją BoJ

Kurs wymiany GBP/JPY poruszał się w tym tygodniu w bok, ponieważ inwestorzy forex skupili się na ważnych wiadomościach z Wielkiej Brytanii i Japonii. Oscylował wokół ~180, gdzie był w ciągu ostatnich kilku dni. Cena ta jest o około 1% niższa od najwyższego punktu w tym miesiącu.

Inflacja w Japonii stabilizuje się

Kurs funta do jena poruszał się w bok po tym, jak Japonia opublikowała dane o łagodnej inflacji konsumenckiej. Według agencji statystycznej główny wskaźnik CPI skoczył z 0,0 USD w maju do 0,1% w czerwcu. Przełożyło się to na wzrost rok do roku o 3,3%, zgodnie z oczekiwaniami.

Inflacja bazowa, która nie obejmuje zmiennych produktów żywnościowych i energetycznych, wzrosła z 3,2% do 3,3%. Liczby te są nadal wyższe niż cel Banku Japonii (BoJ) wynoszący 2,0%. Są one również wyższe niż historyczna średnia inflacji w Japonii.

Co najważniejsze, główna inflacja w Japonii jest obecnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. Dane opublikowane wcześniej w tym miesiącu pokazały, że ceny w USA wzrosły o 3,0% r/r. Dlatego analitycy uważają, że Bank Japonii zmieni kurs na przyszłotygodniowym posiedzeniu.

Zrobi to, pozostawiając stopy niezmienione, a następnie poprawiając język w swoim programie kontroli krzywej dochodowości. BoJ spotka się 28 lipca.

Kurs GBP/JPY również zareagował na dane o inflacji z Wielkiej Brytanii w tym tygodniu. Jak pisałem tutaj , inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w czerwcu do 7,9%, ponieważ ceny artykułów spożywczych się wycofały. Mimo to Bank Anglii (BoE) ma dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ponieważ inflacja w Wielkiej Brytanii jest wyższa niż średnia UE.

Kolejne ważne wiadomości z rynku forex do obejrzenia będą nadchodzące dane dotyczące sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Ekonomiści ankietowani przez Reuters uważają, że główna sprzedaż detaliczna spadła w czerwcu o 1,5% po spadku o 2,1% w maju. Oczekuje się, że sprzedaż bazowa wyniesie 1,6%.

Prognoza GBP/JPY

Wykres GBP/JPY od TradingView

Kurs GBP do JPY od kilku dni znajduje się w trendzie spadkowym. W tym okresie para spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących. Zbliża się również do kluczowego poziomu wsparcia na 179,45, najniższego punktu z 13 lipca.

W tym samym czasie Relative Strength Index (RSI) przesunął się do neutralnego punktu 50. Perspektywy są zatem niedźwiedzie, ponieważ rosną zakłady na bardziej jastrzębi wzrost BoJ. Więcej spadków zostanie potwierdzonych, jeśli cena spadnie poniżej 179,45.