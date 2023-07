Wzrost cen kakao trwa, a zyski Mondelez i Hershey rosną

Ceny kakao gwałtownie rosną i są najwyższe od wielu dekad, ponieważ nie ustają obawy o dynamikę podaży i popytu. Ceny osiągnęły w tym miesiącu najwyższy poziom 3420 USD, co oznacza, że roczny wzrost wyniósł ponad 33%.

Deficyt podaży będzie kontynuowany

Sektor rolnictwa przygotowuje się na trudny rok w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi. Europa przechodzi przez wielką falę upałów, podczas gdy trwa zjawisko El Nino. W rezultacie niektóre towary rolne, takie jak kakao i soki pomarańczowe, wzrosły do najwyższych poziomów od lat.

Cena kakao gwałtownie wzrosła z powodu rosnącego popytu i spadających dostaw. Popyt na czekoladę wzrósł, gdy świat został ponownie otwarty po blokadach Covid-19. Popyt ten prawdopodobnie będzie nadal rósł wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie.

Z drugiej strony są obawy co do podaży, ponieważ wielu wiodących dostawców widzi niską produkcję, o czym pisałem tutaj . Analitycy uważają, że świat czeka kolejny rok deficytu podaży. Niedawne badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację ds. Kakao (ICO) wykazało, że deficyt wzrośnie do ponad 142 tys. ton.

Głównym tego powodem jest to, że Wybrzeże Kości Słoniowej doświadczyło wilgotnych warunków i powodzi, które doprowadziły do gnicia i chorób. To ważne, ponieważ Wybrzeże Kości Słoniowej jest największym producentem kakao z 40% udziałem w rynku.

Rosnące ceny kakao będą miały wpływ na firmy czekoladowe, takie jak Mondelez i Hershey. Chociaż firmy te są ustawione na podwyższenie cen, istnieje prawdopodobieństwo, że więcej osób będzie trzymać się z daleka od batonów czekoladowych.

Warto zauważyć, że spółki te są nadal wysoce rentowne. Przychody Mondelez skoczyły z 7,7 mld USD w pierwszym kwartale 2022 r. do 9,16 mld USD w drugim kwartale 2023 r. Jej zyski skoczyły z 855 milionów dolarów do ponad 2 miliardów dolarów. Podobnie przychody Hershey wzrosły z 2,6 miliarda dolarów do 2,98 miliarda dolarów, podczas gdy jej zysk wzrósł do 587 milionów dolarów.

Prognoza cen kakao

Wykres kakao autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że ceny kakao w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym. Ten rajd był wspierany przez 50-dniowe średnie kroczące, sygnalizujące, że kupujący mają kontrolę.

Relative Strength Index (RSI) przesunął się nieco poniżej poziomu wykupienia. Ponadto wskaźnik MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego. W związku z tym istnieje możliwość, że kakao prawdopodobnie będzie nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 3500 $.

