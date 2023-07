Analiza cen akcji Standard Chartered: scenariusze przed zyskami

Kurs akcji Standard Chartered (LON: STAN) radził sobie dobrze po najniższym poziomie w marcu tego roku. Akcje wzrosły o ponad 22% i obecnie krążą w najwyższym punkcie w marcu, gdy uwaga skupia się na nadchodzących wynikach kwartalnych.

Podgląd zarobków Stanchard Chartered

Stanchart, wiodąca grupa bankowości komercyjnej, instytucjonalnej i detalicznej, poczyniła postępy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podobnie jak inne banki brytyjskie, firma prawie nie odczuła regionalnego kryzysu bankowego, który miał miejsce w marcu w Stanach Zjednoczonych.

Bank radzi sobie dobrze dzięki swojej silnej obecności w Azji, regionie, który odradza się w szybszym tempie niż Europa. Pomogły w tym również ostatnie podwyżki stóp procentowych przez Bank of England (BoE) i Rezerwę Federalną.

Standard Chartered opublikuje swoje wyniki finansowe w piątek. Analitycy spodziewają się, że wynik odsetkowy netto firmy wyniesie 2 miliardy dolarów, podczas gdy inne dochody wyniosą 2,3 miliarda dolarów. Jej podstawowy dochód wyniesie 4,3 miliarda dolarów.

Oczekuje się, że podobnie jak inne banki, Standard Chartered odnotuje wyższą utratę wartości kredytowej. Oczekuje się, że utrata wartości wyniesie 230 mln USD, co doprowadzi do zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1,4 mld USD. Oczekuje się, że jego uważnie obserwowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 spadnie do 13,9%.

Najnowsze wyniki pokazały, że dochód operacyjny Standard Chartered wyniósł 4,1 miliarda dolarów w pierwszym kwartale, podczas gdy utrata wartości kredytowej wyniosła około 200 milionów dolarów. Jej zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,5 miliarda dolarów.

Wyniki Standard Chartered pojawią się w czasie, gdy większość banków publikuje solidne wyniki. W środę Lloyds Bank postanowił zwiększyć swoje dywidendy, mimo że jego zyski stopniowo się zmniejszały. A w czwartek Barclays opublikował dobre wyniki. Jej amerykańskie odpowiedniki, takie jak JP Morgan i Citigroup, opublikowały pozytywne wyniki na początku tego miesiąca.

Prognoza cen akcji Standard Chartered

Wykres Stanchart od TradingView

Na wykresie dziennym widzimy, że cena akcji STAN znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po drodze akcje utworzyły kanał wzrostowy pokazany na czarno. Akcje znajdują się kilka punktów poniżej górnej krawędzi kanału. Przesunął się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących.

Oscylator Klingera skierował się w dół. Dlatego na tym etapie przed zyskami są dwa różne scenariusze.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której akcje poruszają się powyżej górnej części kanału przy 725,2 pensów. Jeśli tak się stanie, otworzy to szansę na wzrost akcji do 800 pensów, najwyższego punktu w lutym. Inną alternatywą jest sytuacja, w której akcje spadają do dolnej części kanału wzrostowego do około 680 pensów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.