Prognoza EUR/USD: sygnał forex przed danymi o inflacji PCE w USA

Kurs EUR/USD spadł do najniższego poziomu od 11 lipca, gdy rynek odzwierciedlił najnowsze dane o PKB w USA i komunikat Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Para spadła do najniższego poziomu 1,0985 w piątek, znacznie poniżej szczytu z tego miesiąca na poziomie 1,1275. W rezultacie indeks DXY podskoczył do 101,6 USD.

Mocne dane o PKB z USA

Copy link to section

Kurs EUR/USD był w centrum uwagi w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy reagowali na kilka wiadomości z USA . We wtorek dane Conference Board pokazały, że zaufanie konsumentów w kraju wzrosło do 117 w lipcu, gdy inflacja się cofnęła. Wyższa wartość zaufania jest pozytywna dla gospodarki, ponieważ oznacza wyższe wydatki konsumpcyjne.

Inne ważne wiadomości dotyczące USD przyszedł w środę, kiedy Rezerwa Federalna wydała decyzję w sprawie stóp procentowych. W nim bank zdecydował się podnieść stopy procentowe o 0,25%, podnosząc je do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad. Bank stanął również na stanowisku polegającym na zależności od danych.

https://www.youtube.com/watch?v=NZjuhy8Yqtw&pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

W czwartek Europejski Bank Centralny poszedł w jego ślady i podniósł stopy procentowe o 0,25%. Spowodowało to podniesienie referencyjnej stopy depozytowej do 3,75%, najwyższego poziomu od 2001 r. Była to również dziewiąta podwyżka z rzędu. Analitycy uważają, że może to być ostateczna podwyżka stóp. W notatce analityk z Evercore ISI powiedział:

„Ponawiamy nasze wezwanie, że w scenariuszu bazowym EBC – podobnie jak Fed – skończył podnosić stopy procentowe, chociaż z pewnością nadal istnieje istotne ryzyko dalszej podwyżki”.

Kurs wymiany EUR/USD spadł po tym, jak Stany Zjednoczone opublikowały solidne dane dotyczące amerykańskiego PKB. Według Biura Analiz Ekonomicznych, gospodarka wzrosła w drugim kwartale o 2,4%, czyli więcej niż oczekiwano 1,8%. Wzrost ten nastąpił po wzroście o 2% w pierwszym kwartale. Raport sygnalizuje, że Fed może podwyższyć stopę procentową co najmniej jeszcze raz.

Analiza techniczna EUR/USD

Copy link to section

Kurs wymiany EUR do USD znajdował się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. Spadek ten przyspieszył w czwartek po ostatnich danych o PKB w USA. Wraz ze spadkiem para wycofała się poniżej kluczowego wsparcia na 1,1018, najniższym punkcie w czwartek.

Kurs EUR/USD spadł poniżej 50-okresowej i 25-okresowej średniej ruchomej ważonej wolumenem (VWMA). Cofnął się również poniżej ważnego wsparcia na 1,1094, najwyższego punktu z 26 kwietnia.

W związku z tym perspektywy dla pary EUR/USD są niedźwiedzie przed miesięcznymi danymi PCE zaplanowanymi na piątek. PCE jest ważną liczbą, ponieważ jest ulubionym wskaźnikiem inflacji Fed. Następną ceną do obserwowania będzie 1,0837, gdzie między czerwcem a lipcem utworzyło potrójne dno.