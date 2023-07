Analiza cen EUR/GBP, gdy punkt ciężkości przenosi się na Bank of England

Kurs EUR/GBP cofnął się po ostatniej decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie stóp procentowych. Para spadła w piątek do najniższego poziomu 0,8544, znacznie poniżej tegotygodniowego szczytu 0,8701.

Decyzje EBC i Banku Anglii

Cena EUR/GBP gwałtownie spadła po tym, jak EBC wydał w czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych. Bank w komunikacie zdecydował o podwyżce stóp procentowych o 0,25% w lipcu. Podwyżka doprowadziła stopy procentowe do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad.

Decyzja EBC zapadła dzień po podwyżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 0,25%, o której pisaliśmy tutaj . W związku z tym para spadła, ponieważ Christine Lagarde zasugerowała, że była to ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym roku. W notatce analitycy ING napisali :

„Uważamy, że EBC jeszcze nie skończył z podwyższeniem stóp procentowych, ale wśród banków centralnych, które wyprzedzały EBC w swoich cyklach podwyżek, modna stała się przerwa”.

Decyzja zapadła dzień po badaniu, które wykazało, że większość banków w regionie odnotowuje niski popyt na kredyty. Jednocześnie zaufanie przedsiębiorców od kilku miesięcy wykazuje silną tendencję spadkową.

Para EUR/GBP również spadła po ostatnich wstępnych danych o inflacji z Europy. We Francji inflacja spadła w lipcu do 5,0%, najniższego poziomu od 16 miesięcy. Gdzie indziej, w Hiszpanii, główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł z 1,9% do 2,3%. Ekonomiści spodziewają się, że dane pokażą, że inflacja spadła z 6,4% do 6,2%.

Innym kluczowym katalizatorem kursu EUR / GBP będzie zbliżająca się decyzja Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych. Bank dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 0,25%, a następnie wskaże przerwę, ponieważ gospodarka zwalnia.

Analiza techniczna EUR/GBP

Kurs EUR/GBP od kilku dni znajduje się w trendzie spadkowym. Przesunął się poniżej wskaźnika chmury Ichimoku i 50-okresowej średniej kroczącej. Para spadła poniżej oporu na 0,8583, najwyższego wahania z 10 lipca.

Ponadto wskaźnik MACD przesunął się poniżej punktu neutralnego. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kolejne kluczowe wsparcie na poziomie 0,8522, najniższym punkcie z 19 czerwca. Pogląd ten zostanie potwierdzony, jeśli Bank Anglii utrzyma jastrzębi ton.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.