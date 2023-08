Analiza cen oleju palmowego jako El Nino komplikuje dynamikę podaży

Cena oleju palmowego odnotowała silny powrót w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy ponownie skupili się na trwającej suszy. Po spadku do 705 w maju, cena wzrosła do maksimum 895 w lipcu, mimo że ceny innych towarów pozostawały pod silną presją.

Dynamika popytu i podaży

Olej palmowy jest jednym z najbardziej użytecznych towarów na świecie. Ma unikalne właściwości, takie jak półstały stan, dłuższy okres przydatności do spożycia, bezwonny i stabilność w wysokich temperaturach. W rezultacie olej palmowy jest używany prawie we wszystkim, w tym między innymi w oleju kuchennym, biopaliwach, czekoladkach, szamponach i dezodorantach.

Dlatego popyt na olej palmowy jest funkcją rosnącej populacji i gospodarki. Wraz ze wzrostem odsetka klasy średniej rośnie również popyt. Jednocześnie podaż jest zwykle uzależniona od kluczowych krajów, takich jak Indonezja i Malezja, które odpowiadają za ponad 85% całkowitej światowej produkcji.

Kraje Azji Południowo-Wschodniej przechodzą obecnie przez duże wydarzenie El Nino, które prawdopodobnie będzie miało wpływ na dostawy. Według CNA w niektórych częściach Indonezji panuje wyjątkowo sucha pogoda, co prowadzi do niedoboru wody i nieurodzaju.

El Nino jest poważnym problemem

Wpływ tego wydarzenia El Nino polega na zmniejszeniu dostaw oleju palmowego. Z danych wynika, że produkcja w maju była o 321 tys. ton wyższa niż w kwietniu. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji nowego trendu spadkowego.

Jednym ze sposobów patrzenia na tę sytuację jest historia. W 2015 i 2016 roku, kiedy miało miejsce ostatnie El Nino, rentowności w Indonezji spadły z 20,53% do poniżej 20%. Plony spadły również w następnych kilku latach, średnio o 19,83% w 2022 i 2023 roku.

Malezja również przechodzi przez El Nino, co prawdopodobnie zakłóci niedawny wzrost. Liczba pęczków oleju palmowego spadła z 103,2 tys. pęczków w 2018-19 do zaledwie 89 500 podczas pandemii. Wzrosła do 91 400 w latach 2021-22 wraz ze wzrostem produkcji. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że produkcja będzie miała trudności z przejściem do średniej historycznej.

Perspektywy cen oleju palmowego

Podejrzewam, że ceny oleju palmowego powrócą do trendu zwyżkowego jeszcze w tym roku, gdy inwestorzy zareagują na rosnący popyt i spadającą podaż. Historycznie rzecz biorąc, potrzeba czasu, aby zjawiska pogodowe miały wpływ na ceny.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że ceny wzrosną i być może ponownie przetestują kwietniowy szczyt na poziomie 981 USD. Prawdopodobną kwestią podaży, która może mieć wpływ na ceny, jest rosnąca produkcja w Indiach, które dążą do samowystarczalności. Kraj dąży do zwiększenia dostaw z 270 tys. ton w latach 2019-20 do 1,12 mln ton do 2025 roku.

