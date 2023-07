Prognoza USD/CNY, gdy spowolnienie gospodarki Chin nabiera rozpędu

Kurs USD/CNY dryfował w dół mimo utrzymujących się obaw o spowolnienie chińskiej gospodarki. W poniedziałek para wycofała się do najniższego poziomu 7,15, z lipcowego maksimum na poziomie 7,2667.

Chiny mają nadzieję na stymulację

Jeden z najlepszych ekonomicznych Tematem przewodnim tego roku jest postępujące spowolnienie chińskiej gospodarki. Obawy te utrzymywały się w tym tygodniu po kolejnej porcji danych ekonomicznych z kraju.

Dane pokazały, że PMI dla sektora pozaprzetwórczego spadł z 53,2 w czerwcu do 51,5 w lipcu. Spadek ten był gorszy niż mediana szacunków wynosząca 52,9. Dalsze dane ujawniły, że PMI dla przemysłu wzrósł nieznacznie z 49 do 49,2, czyli powyżej szacowanego poziomu 49,2. Złożony wskaźnik PMI spadł z 52,5 do 51,1.

Te liczby oznaczają, że gospodarka rzeczywiście zwalnia. To spowolnienie ma miejsce we wszystkich sektorach chińskiej gospodarki. Na przykład ostatnie dane ujawniły, że krajowy eksport cofnął się, podczas gdy stopa bezrobocia wśród młodzieży wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu.

Dlatego pojawiają się oznaki, że Chiny zmierzają w kierunku recesji bilansowej, co ma miejsce, gdy większość ludzi i firm koncentruje się na redukcji zadłużenia. W rezultacie wydatki konsumpcyjne spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Para USD/CNY spadła, ponieważ inwestorzy ocenili potencjał bodźca w kraju. Niektóre z ogłoszonych w poniedziałek środków mają na celu pobudzenie kluczowych branż, takich jak zwiększenie kredytów konsumpcyjnych, budowanie niedrogich domów i wspieranie tzw. przemysłu lekkiego.

Nie jest jednak jasne, czy środki te będą miały bezpośredni wpływ na chińską gospodarkę. Większość analityków uważa, że chińska gospodarka wzrośnie w tym roku o około 5%. Chociaż 5-procentowa stopa wzrostu jest wysoka, jest znacznie niższa niż standardy historyczne.

Analiza techniczna USD/CNY

Kurs USD do CNY spadał w ciągu ostatnich kilku tygodni. Kurs spadł z najwyższego poziomu z zeszłego miesiąca na poziomie 7,2667 do 7,1428. Para spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących.

W tym samym czasie Relative Strength Index (RSI) spadł poniżej neutralnego poziomu 50. Wskaźnik MACD przesunął się poniżej linii zerowej. Dlatego nadzieje na nowy bodziec w Chinach prawdopodobnie spadną do kolejnego poziomu wsparcia na 7,1186, najniższego poziomu z 14 lipca.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.