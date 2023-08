USD/KRW: Co dalej z południowokoreańskim wonem, gdy eksport spada?

Kurs USD/KRW skoczył do najwyższego poziomu od 21 lipca. Wzrósł do maksimum 1290, czyli znacznie powyżej najniższego poziomu z zeszłego miesiąca, który wynosił 1256. W sumie para wzrosła o ponad 2,50%, ponieważ indeks dolara amerykańskiego (DXY) podskoczył.

Handel w Korei Południowej słabnie

Copy link to section

Słabość gospodarcza Korei Południowej w lipcu nadal słabła. Dane opublikowane przez Ministerstwo Handlu pokazały, że eksport tego kraju spadł w lipcu o 16,5%, po spadku o 6% w czerwcu. Spadek ten był gorszy od mediany szacunku wynoszącej 14,5%.

Eksport Korei Południowej był na minusie od listopada ubiegłego roku. Jest to ważne, ponieważ Korea Południowa jest dziesiątym co do wielkości eksporterem na świecie. Tymczasem import tego kraju spadł w lipcu o 25,4% po spadku o 11,7% w poprzednim miesiącu, jak pisałem tutaj.

Analitycy spodziewali się, że dane pokażą, że import spadł w lipcu o 24,6%. W rezultacie nadwyżka handlowa Korei Południowej wzrosła nieznacznie do 1,6 mld USD z poprzedniego 1,13 mld USD. Inny raport pokazał, że krajowy PMI dla przemysłu wyniósł w lipcu 49,4. Wartość PMI poniżej 50 jest oznaką kurczenia się.

Słabość kraju wynikała głównie z relatywnie słabego przemysłu półprzewodnikowego. Jest to godne uwagi, ponieważ kraj ten jest jednym z największych graczy w branży, a Samsung odgrywa główną rolę.

Wyzwaniem dla Korei Południowej jest to, że wiele krajów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie, inwestuje znaczne środki w półprzewodniki. W Stanach Zjednoczonych rząd zainwestował ponad 60 miliardów dolarów, aby zachęcić do produkcji chipów. Niemcy i inne kraje europejskie robią to samo.

Następną kluczową wiadomością na parze USD/KRW będą nadchodzące dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w USA zaplanowane na piątek.

Analiza techniczna USD/KRW

Copy link to section

Save

Wykres USDKRW od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że w ciągu ostatnich kilku dni dolar południowokoreański won odnotował silny powrót. Przesunął się powyżej linii trendu wzrostowego pokazanej na czarno. Para przesunęła się powyżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących.

W tym samym czasie para zbliża się do kluczowego poziomu oporu na 1289, najwyższego punktu 21 lipca. Co więcej, para pozostaje nieco poniżej poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w następny poziom psychologiczny na poziomie 1300. Cena ta jest również poziomem zniesienia 50%.

Save