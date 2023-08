Gdy cena Curve DAO Token (CRV) rośnie, uważaj na odbicie martwego kota

Cena tokena Curve DAO (CRV) odbiła się podczas sesji nocnej, mimo że obawy dotyczące sieci DeFi nie ustały. Token wzrósł do najwyższego poziomu 0,60 USD w środę, co było znacznie wyższe niż najniższe w tym tygodniu 0,486 USD. Inne tokeny DeFi, takie jak MakerDAO, AAVE i Compound, również podskoczyły.

Problemy z krzywą trwają

Copy link to section

Curve DAO jest jednym z największych graczy na rynku zdecentralizowanych finansów przemysł. Sieć trafiła na pierwsze strony gazet w tym tygodniu po tym, jak padła ofiarą włamania, które spowodowało utratę ponad 100 milionów dolarów w wielu pulach, takich jak msETH/ETH i pETH/ETH. Przeczytaj więcej o hacku Curve tutaj.

CRV, jego token, również znalazł się pod presją po tym, jak ujawniono, że założyciel firmy miał z nim ogromne pożyczki. W rezultacie, gdyby te pożyczki znalazły się pod presją, doprowadziłoby to do znacznych likwidacji. Niektórzy inwestorzy, w tym Justin Sun, założyciel Tron, interweniowali i kupili token.

Nie jest jasne, dlaczego token CRV gwałtownie podskoczył w ciągu nocy. Istnieją trzy główne możliwe przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, stało się to, gdy inwestorzy kupili spadek. W przeszłości widzieliśmy, jak handlowcy kryptowalut kupowali tokeny, gdy się załamywali. Na przykład widzieliśmy, jak kupowali Terra Luna i FTX Token, gdy ich ekosystemy miały kłopoty.

Po drugie, innym możliwym powodem jest to, że duzi gracze w kryptowalutach pompują token w celu zapobieżenia likwidacji udziałów Michaela Egorova. Justin Sun kupił we wtorek tokeny o wartości ponad 2 milionów dolarów.

Po trzecie, to odbicie jest częścią powrotu kryptowalut po tym, jak Fitch zdecydował się obniżyć rating Stanów Zjednoczonych. Obniżenie ratingu spowodowało wzrost większości kryptowalut podczas sesji nocnej, przy czym Bitcoin wzrósł powyżej 30 000 USD.

Prognoza ceny tokena Curve DAO

Copy link to section

Save

Innym powodem jest to, że może to być odbicie martwego kota. W większości przypadków kryptowaluty mają tendencję do krótkiego odbicia po silnym upadku. Wracając do wykresu 4H, token odbił się i odwrócił ważny punkt oporu na poziomie 0,560 USD, najniższym poziomie w czerwcu.

Pozostał poniżej 50-okresowych i 25-okresowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) przesunął się powyżej poziomu wyprzedania. Dlatego to odbicie, podobnie jak inne odbicie martwego kota, może być tymczasowe, co spowoduje powrót do trendu spadkowego. Jeśli tak się stanie, następny token Curve DAO do obejrzenia będzie kosztował 0,50 $.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.