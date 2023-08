Prognoza cen srebra: Sygnał po obniżeniu ratingu Fitch

Cena srebra pozostawała w tym tygodniu pod presją, ponieważ inwestorzy zareagowali na słabe dane gospodarcze z Chin i USA. Zareagował też na ubiegłotygodniową decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych i obniżenie ratingu USA. Cena srebra wynosiła 24 USD, czyli mniej niż lipcowe maksimum na poziomie 25,25 USD.

Powolny wzrost gospodarczy i decyzja Fed

Cena srebra zareagowała ostatnio na kilka ważnych wiadomości. W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna zdecydowała się podnieść stopy procentowe o 0,25%, co według niektórych jest ostatnią podwyżką w tym roku. Podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od ponad 22 lat.

Wiele wskazuje na to, że była to ostatnia podwyżka stóp procentowych przez Fed od czasu spadku inflacji w Ameryce. Inflacja zasadnicza spadła z 4,1% w maju do 3,0% w czerwcu. Jednocześnie bacznie obserwowany bazowy CPI spadł do 4,8%.

Dlatego wstrzymanie podwyżek stóp pomoże bankowi ocenić wpływ poprzednich podwyżek na trendy inflacyjne.

Po drugie, srebro zareagowało na decyzję Fitch Ratings o obniżeniu oceny Ameryki z Triple A do Double A+. Jak pisałem tutaj , Fitch zauważył, że Stany Zjednoczone przeżywają jeden z najtrudniejszych okresów, ponieważ dług i spłata odsetek gwałtownie rosną. Zadłużenie skoczyło do ponad 32 bilionów dolarów, podczas gdy oczekuje się, że deficyty będą nadal rosły.

Obniżenie ratingu USA jest w rzeczywistości dobrą rzeczą dla srebra i złota ze względu na właściwości metali szlachetnych. Wiele osób kupuje złoto i srebro jako zabezpieczenie przed załamaniem gospodarczym w USA.

Po trzecie, cena srebra zareagowała na słabe dane gospodarcze z Chin i USA. Opublikowane w tym tygodniu dane PMI dla przemysłu pokazały, że sektor się kurczy. Rząd Chin został nawet zmuszony do ogłoszenia kolejnej rundy stymulacji. Srebro jest ważnym metalem przemysłowym, który radzi sobie dobrze, gdy gospodarki Chin i USA mają się dobrze.

Prognoza cen srebra

Wykres 4H pokazuje, że ceny srebra dryfowały w dół w ciągu ostatnich kilku tygodni. Osiągnął szczyt 25,25 USD 20 lipca. Metal spadł poniżej ważnego wsparcia na poziomie 24,53 USD, najwyższego poziomu z 9 czerwca.

Cena srebra spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących. Spadł również poniżej 61,8% poziomu Zniesienia Fibonacciego, podczas gdy MACD przesunął się poniżej punktu neutralnego.

Dlatego cena srebra prawdopodobnie pozostanie w tym przedziale przez jakiś czas. Przełamanie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 24,03 USD wskaże na większą słabość. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie psychologiczny punkt na poziomie 23,50 USD.

