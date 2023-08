Analiza USD/BRL, gdy bank centralny Brazylii tnie stopy procentowe

Kurs USD/BRL ruszył w górę po niespodziewanej decyzji brazylijskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Wzrósł do najwyższego poziomu 4,82, najwyższego punktu od 21 lipca, kiedy bank odszedł od Rezerwy Federalnej.

Brazylijski bank centralny tnie stopy procentowe

Realny kurs wymiany USD w stosunku do Brazylii wzrósł po rozejściu się Fed i banku centralnego Brazylii. W swojej czwartkowej decyzji bank centralny kraju zdecydował się obniżyć stopy procentowe o 0,50% do 13,25%. Ekonomiści oczekiwali, że bank pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie 13,50%.

Dlatego Brazylia stała się pierwszym krajem, który obniżył stopy procentowe w tym cyklu. Banki takie jak Rezerwa Federalna i EBC zdecydowały się w zeszłym tygodniu podnieść stopy procentowe o 0,25%. A analitycy uważają, że Bank Anglii (BoE) zrobi to samo w czwartek.

W oświadczeniu Banco Central do Brasil stwierdził, że obniżka stóp procentowych jest konieczna w celu pobudzenia gospodarki. Powołał się przy tym na fakt, że kilka miesięcy temu inflacja spadła do oczekiwanego poziomu. Najnowsze dane pokazały, że inflacja w kraju spadła w czerwcu do 3,2%, po tym jak kilka miesięcy wcześniej wzrosła do dwucyfrowego poziomu.

Istnieją oznaki spowolnienia gospodarki Brazylii. Na przykład najnowsze dane pokazały, że spadła sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w kraju. Mimo to sektor rolnictwa pomoże zrekompensować słabości w innych obszarach. Analitycy Citigroup uważają, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,2 proc

Kolejnym katalizatorem dla kursu USD/BRL będą nadchodzące dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP) w USA. Ekonomiści spodziewają się, że liczby pokażą, że rynek pracy był w lipcu stabilny, a stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,6%.

Analiza techniczna USD/BRL

Wykres USD/BRL od TradingView

Kurs USD/BRL odnotował w tym tygodniu silne odbicie, czemu sprzyjał silny indeks dolara amerykańskiego (DXY). Wzrósł do najwyższego poziomu 4,82, gdy DXY podskoczył do najwyższego poziomu od tygodni. Na czterogodzinnym wykresie para przesunęła się powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Siły Względnej wskazywał w górę.

Dlatego z punktu widzenia polityki pieniężnej para walutowa prawdopodobnie będzie nadal rosnąć w nadchodzących tygodniach, ponieważ nie oczekuje się, że Fed obniży stopy procentowe w tym roku, jak pisaliśmy tutaj . W związku z tym para może zebrać się i ponownie przetestować opór na 4,9475, najwyższym punkcie 6 lipca.

