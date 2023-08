Chancer to nowa aplikacja rynków predykcyjnych, która działa na blockchainie. Jest to pierwsza na świecie zdecentralizowana platforma bukmacherska z modelem peer-to-peer (P2P). Dzięki swojej obietnicy decentralizacji, Chancer okazał się kuszący, a inwestorzy starali się o udział. Od czasu uruchomienia przedsprzedaży 13 czerwca 2023 roku inwestorzy pozyskali prawie 1,1 miliona dolarów. Przedsprzedaż podkreśla zainteresowanie i oczekiwania inwestorów przed uruchomieniem sieci głównej.

Chancer wykorzystuje technologię blockchain, aby przekształcić rynek zakładów

Copy link to section

Jednym z kluczowych elementów wczesnego sukcesu Chancer jest obietnica zdecentralizowanych zakładów. Dzięki temu użytkownicy mogą określać, na co chcą stawiać zakłady oraz ustalać swoje kursy i zasady. Obstawiający zapraszają również innych graczy do swoich rynków zakładów lub mogą dołączyć do tych stworzonych przez innych. Różni się to od konwencjonalnych zakładów, w których bukmacherzy ustalają kursy na zakłady i określają zasady.

Rynek Chancer jest tworzony przez użytkowników, a nie bukmacherów. Użytkownicy uruchamiają rynek Chancer na podstawie dowolnego wydarzenia z probabilistycznym wynikiem i zapraszają do niego innych. Decentralizacja daje więcej możliwości obstawiania i zwiększa przejrzystość.

Token Chancer ($CHANCER) będzie środkiem wymiany wartości na platformie bukmacherskiej. Inwestorzy mogą otrzymywać tokeny po udanych zakładach i wygranych.

Czy Chancer to dobra inwestycja?

Copy link to section

Ponieważ zakłady bukmacherskie są popularnym sektorem, Chancer ma realną szansę na odniesienie sukcesu. Oznacza to, że posiadanie tokena Chancer daje szansę na skorzystanie z przyszłej podwyżki cen.

Chancer koncentruje się również na inwestycjach. Istnieją nagrody za tworzenie rynku, w których użytkownicy zarabiają token za tworzenie rynków P2P. Inwestorzy mogą korzystać z funkcji transmisji na żywo Chancera lub DAPP, aby tworzyć rynki P2P dla celów rozrywkowych i zarobkowych.

Inwestorzy mogą również stakować natywny token dla osiągnięcia zysków. Jest to idealny sposób na zapewnienie wzrostu platformy poprzez zapewnienie płynności. Funkcja Share2Earn umożliwia również zarabianie na $CHANCER poprzez udostępnianie platformy bukmacherskiej.

Celem na przyszłość jest uczynienie Chancer samowystarczalnym, z licznymi możliwościami uzyskiwania przychodów. Użytkownicy będą mieli szansę zostać walidatorami węzłów i otrzymywać za to wynagrodzenie.

Mocną stroną Chancer jest również model zarządzania, który zapewnia przejrzystość i zaufanie. Kod projektu jest oparty na otwartym kodzie źródłowym. Każdy może go przeglądać i proponować w nim zmiany. Użytkownicy korzystają również z zarządzania kwadratowego, w którym wykorzystują swoje kredyty głosowe do głosowania w sprawach związanych z zarządzaniem.

Prognoza Chancer w 2023 i 2024 roku

Copy link to section

Chancer wypełnia lukę w zakładach, wprowadzając blockchain i model zakładów P2P. Przyszły wzrost wartości natywnego tokena zależy od jego zdolności do utrzymania tej obietnicy. Wczesne sukcesy w przedsprzedaży oznaczają, że potencjał tokena w przyszłości jest ogromny.

Analitycy są zgodni co do tego, że Chancer może wzrosnąć nawet 10-krotnie. Prognoza ta jest realistyczna, biorąc pod uwagę, że kryptowaluty wzrosły o więcej niż podobne marże. Prognozowany wzrost jest jednak prawdopodobny po uruchomieniu głównej platformy w pierwszym kwartale 2024 roku. Zatem osiągnięcie ceny około 0,1 USD jest prawdopodobne w 2024 roku z obecnych 0,011 USD.

W 2023 roku możemy spodziewać się, że cena Chancera będzie nieco dzika ze względu na wysokie spekulacje. Może to nastąpić po notowaniu tokena na Uniswap w trzecim kwartale 2023 roku. Chociaż 10-krotny wzrost ceny jest nadal prawdopodobny, bardziej realistyczny jest konserwatywny trzycyfrowy wzrost wartości.

Czy warto teraz kupić Chancer

Copy link to section

Przedsprzedaż Chancer odbywa się szybko. Cena rośnie na każdym etapie przedsprzedaży. Oznacza to, że zakup na wczesnych etapach przedsprzedaży stanowi najlepszą okazję.

Ponadto wartość Chancer gwałtownie wzrośnie, gdy token zadebiutuje na giełdach. To właśnie wtedy token będzie dostępny dla wielu inwestorów. Korzystniej dla nich jest kupować w przedsprzedaży niż wtedy, gdy token zostanie wprowadzony na giełdy i jego cena zacznie rosnąć.

Save