Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie współpracuje z Fireblocks, aby oferować usługi kryptograficzne

Jedyna publiczna giełda w Izraelu przygotowuje się do uruchomienia usług kryptowalutowych, co doprowadzi do wprowadzenia bardziej regulowanych możliwości kryptowalutowych w Izraelu. Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE) ma rozpocząć oferowanie szeregu nowych produktów i usług związanych z aktywami cyfrowymi we współpracy z platformą zasobów cyfrowych Fireblocks.

TASE powiedział, że partnerstwo pozwoli mu dostarczać rozwiązania w zakresie aktywów cyfrowych klasy instytucjonalnej dla podmiotów regulowanych.

Podróż do usług kryptograficznych giełdy Tel Avis

W październiku 2022 r. TASE oficjalnie ogłosiła zamiar zbudowania platformy aktywów cyfrowych opartej na technologii blockchain. Izraelska giełda chciała rozważyć w ramach planu różne opcje, w tym przyjęcie innowacyjnych technologii na wyspecjalizowane platformy i konwersję istniejącej infrastruktury na te technologie.

Giełda chciała oprócz innych rzeczy oferować różnorodne usługi i towary za aktywa cyfrowe.

TASE opublikowało w marcu 2023 r. propozycję zatwierdzenia rozszerzenia handlu kryptowalutami na członków niebędących bankami. We wniosku stwierdza się, że uczestnicy niebędący bankami będą autoryzowanymi dostawcami usług handlu kryptowalutami i usług powierniczych.

Umowa TASE z Fireblocks

Celem partnerstwa jest połączenie technologii Fireblocks do przenoszenia, przechowywania i wydawania zasobów cyfrowych z wiedzą i obecnością TASE na rynku izraelskim.

Według dyrektora ds. rozliczeń TASE, Orly’ego Grinfelda, nowe partnerstwo między TASE i Fireblocks to „monumentalny krok naprzód w globalnym krajobrazie aktywów cyfrowych”. Według Grinfelda współpraca:

„Niezmiennie dążymy do zrewolucjonizowania branży i lokalnego rynku kapitałowego, a ta współpraca uosabia nasze zaangażowanie w dostarczanie bezpiecznych, regulowanych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywów cyfrowych”.

Partnerstwo między Fireblocks a TASE opiera się na osiągnięciach Project Eden, projektu, którego celem jest wykorzystanie technologii blockchain do emisji i rozliczania cyfrowych obligacji rządowych. Etap weryfikacji koncepcji projektu, który zakończył się na początku czerwca 2023 r., obejmował Fireblocks i firmę kryptowalutową BlockFold.

