Prognoza EUR/GBP: Sygnał przed decyzją BoE w sprawie kursu

Kurs EUR/GBP poruszał się w tym tygodniu w bok, ponieważ inwestorzy czekali na decyzję Banku Anglii (BoE) w sprawie stóp procentowych. Zawahał się również po niepokojących danych o brytyjskim indeksie cen domów (HPI). W środę kurs wynosił 0,8600, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku na poziomie 0,8630.

Decyzja Banku Anglii przed nami

Najważniejsze wiadomości dotyczące GBP tygodnia będzie nadchodząca decyzja BoE. Jest to jeden z najbardziej niespokojnych banków centralnych ze względu na uporczywie wysoką inflację i powolny wzrost. Najnowsze dane pokazały, że inflacja w kraju spadła w czerwcu do 7,9%, czyli powyżej celu banku, który wynosi 2,0%.

Wzrost gospodarczy również utknął w martwym punkcie, co oznacza, że gospodarka weszła w okres stagflacji. Pozytywną stroną są oznaki spadku inflacji w kraju.

Z raportu British Retail Consortium (BRC) wynika, że ceny spadły w czerwcu. Brytyjscy detaliści, tacy jak Tesco i Ocado, wysłali te same sygnały. Również dane Nationwide pokazały, że indeks cen domów w Wielkiej Brytanii (HPI) gwałtownie spadł w lipcu.

Ekonomiści ankietowani przez Reutera uważają, że Bank Anglii zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o kolejne 0,25%. Jeśli tak się stanie, bank podniesie je z 5,0% do 5,25%, najwyższego poziomu od ponad dekady.

Bank utrzyma też jastrzębi ton, gdyż w przeciwieństwie do brazylijskiego banku centralnego nie wygrał jeszcze walki z inflacją. Mimo to analitycy uważają, że cykl podwyżek dobiega końca. Oznacza to, że prawdopodobnie zostanie zatrzymany w nadchodzących miesiącach.

Podwyżka stóp procentowych BoE nastąpiła kilka dni po tym, jak Europejski Bank Centralny zdecydował o ich podwyższeniu o 0,25%. Na swojej konferencji prasowej bank zasygnalizował, że jeszcze przez jakiś czas będzie podnosił stopy procentowe.

Analiza techniczna EUR/GBP

Wykres 4H pokazuje, że w środę kurs EUR do GBP poruszał się bokiem. Oscylował on wokół 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących przesuniętych w bok. Przesunął się również do poziomu 23,6% zniesienia Fibonacciego.

W tym samym czasie MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego, podczas gdy Indeks Siły Względnej (RSI) również poszybował w górę. Dlatego para prawdopodobnie pozostanie w tym przedziale, chyba że Bank Anglii zaskoczy swoją decyzją. Taka niespodzianka może się wydarzyć w oświadczeniu o polityce pieniężnej. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu, na które warto zwrócić uwagę, to 0,8551 i 0,8650.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.