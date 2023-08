Prognoza kursu USD/JPY – czas na chwilowe załamanie?

Letni handel w tym roku jest tak powolny, jak tylko może być wolny. W rzeczywistości zmienność rynku walutowego w 2023 r. była wyjątkowo niska.

Nie oznacza to jednak, że pozostanie bez zmian w miesiącach, które pozostały do końca roku obrotowego. W końcu zaledwie cztery miesiące temu, w marcu, świat finansów był bardzo zaniepokojony stanem amerykańskiego regionalnego systemu bankowego.

Inwestorzy byli tak zaniepokojeni, że sprzedali USD/JPY (tj. wodza stabilności na rynku finansowym) ze 137 do poniżej 130 – oszałamiający spadek o siedem większych.

Jednak, jak się okazało, tak zwane „kryzysy” były tylko okazją dla traderów do załadowania większej liczby pozycji długich na USD/JPY. Para walutowa jest teraz notowana powyżej 142, w samym środku ważnego zakresu dla handlowców technicznych.

Zanim spojrzymy z perspektywy technicznej, pokażmy, jak obecnie wygląda japońska inflacja. Krótko mówiąc, jest znacznie powyżej celu Banku Japonii (BOJ).

Czytelnik powinien skupić się na New Core CPI – mierniku, który oprócz świeżej żywności wyklucza energię. Dane sugerują, że inflacja w Japonii jest najwyższa w ciągu ostatnich dwóch dekad i istnieje niewiele oznak znaczącego odwrócenia lub nie ma ich wcale.

Prognoza ceny USD/JPY: co dalej – 152 czy 136?

Obraz techniczny jest skomplikowany z co najmniej kilku powodów.

Po pierwsze, jest to dzienny przedział czasowy, co oznacza, że potrzebny jest czas na znaczące wybicie. W tej chwili rynek znajduje się w środku krytycznego zakresu – daleko od 133 i równie daleko od 152.

Innymi słowy, może to działać w obie strony.

Kluczem do interpretacji tego wykresu jest trójkąt ograniczający zaznaczony na czarno na powyższym wykresie.

Pojęcie trójkąta ograniczającego mówi wiele o tym, jak może wyglądać przyszła akcja cenowa. Mówiąc dokładniej, wskazuje poziomy, które rynek powinien osiągnąć. Co więcej, mówi również o kolejności, w jakiej rynek powinien osiągnąć te poziomy.

Po drugie, ponieważ rynek znajduje się w środku przedziału, równie trudno jest tutaj zająć pozycję długą, jak i krótką.

Wracając do wspomnianej wcześniej sekwencji, rynek powinien osiągnąć określone poziomy; obraz analizy technicznej jest jasny – USD/JPY powinien najpierw wzrosnąć do 152, a następnie do 132. Jednak może to zrobić za miesiąc, za kwartał, a nawet za dwanaście miesięcy. W międzyczasie może zanurkować do 138 lub 135, zanim podskoczy wyżej.

Podsumowując, nie jest niespodzianką, że USD/JPY znajduje się w środku krytycznego zakresu podczas letnich miesięcy handlowych. Nie popełnij błędu, do końca września dla wszystkich będzie jasne, gdzie USD/JPY pójdzie dalej.

Zakładam, że najpierw osiągnie 152, a potem 132, ale na razie potrzebna jest cierpliwość.

