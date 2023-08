USD/PKR: Rupia pakistańska jest zagrożona w związku ze wzrostem napięć politycznych

Rupia pakistańska poruszała się w poniedziałek rano w miarę trwania kryzysu politycznego w kraju. Kurs USD/PKR wynosił w poniedziałek 285,30, kilka punktów poniżej swojego rekordowego poziomu 296.

Kryzys polityczny w Pakistanie

Pakistan był w tym roku gospodarką w trudnej sytuacji. Kryzys polityczny w kraju nasilił się w zeszłym tygodniu po tym, jak sędzia skazał Imrana Khana na trzy lata więzienia, co doprowadziło do protestów w kilku miastach. Khan, były prezydent, ma więcej spraw, które mogą prowadzić do więcej czasu

Jednocześnie istnieją obawy, że Pakistan opóźni zaplanowane na ten rok wybory parlamentarne. Minister prawa kraju powiedział, że wybory odbędą się dopiero po zakończeniu nowego spisu ludności i wyznaczeniu nowych granic. Niektórzy analitycy uważają, że posunięcie to wynika głównie z rosnącej popularności Imrana Khana i jego partii.

Wszystkie te kwestie prawdopodobnie będą miały wpływ na ożywienie gospodarcze kraju. Po pierwsze, dzieje się to wkrótce po tym, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził długo opóźniony pakiet ratunkowy w wysokości 3 miliardów dolarów, jak napisałem w tym artykule. Pakistan potrzebuje miliardów dolarów w 2024 r., ponieważ zbliża się termin zapadalności niektórych długów.

Odradzające się ceny ropy naftowej odczują też wpływ na gospodarkę Pakistanu. Po spadku do najniższego poziomu 66 USD, Brent skoczył do ponad 87 USD, a analitycy uważają, że przez resztę roku będzie to średnio 90 USD.

Jest to godne uwagi, ponieważ Pakistan importuje rafinowaną i surową ropę naftową wartą miliardy dolarów. Również cena oleju palmowego również wzrosła, ponieważ utrzymują się obawy związane z suszą. Pakistan jest czołowym importerem oleju palmowego.

Jeśli chodzi o eksport, kluczowe produkty tego kraju stoją w obliczu trudności, ponieważ globalne ożywienie spowalnia. Największym eksportem jest pościel domowa i wyroby dziewiarskie.

W związku z tym perspektywy dla rupii pakistańskiej są niedźwiedzie, biorąc pod uwagę, że oczekuje się, że Fed utrzyma w tym roku jastrzębi ton.

Analiza techniczna USD/PKR

Cena USD/PKR znajdowała się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Od najniższego poziomu w tym roku wzrósł o ponad 26%. Para wciąż unosi się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Średni rzeczywisty zakres (ATR) przesunął się w bok.

W związku z tym długoterminowe perspektywy kursu wymiany USD na PKR są optymistyczne, ponieważ wpływ niedawnego pakietu ratunkowego słabnie. Jeśli tak się stanie, para prawdopodobnie skoczy do 300.

