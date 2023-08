Prognoza cen miedzi: wisi na włosku, gdy rosną nieszczęścia w Chinach

Cena miedzi spadła do ważnego poziomu wsparcia po ostatnich danych ekonomicznych z Chin. We wtorek metal spadł do najniższego poziomu 3,8285 USD, znacznie poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 4 USD.

Chiny żądają obaw

Dr Copper i inne towary przemysłowe znalazły się pod nową presją po słabych danych handlowych największego nabywcy. Tak jak pisałem tutaj , chiński eksport i import spadł o większą marżę niż oczekiwano.

Eksport spadł w lipcu o 14,50%, podczas gdy import spadł o 12,4%. Analitycy spodziewali się, że spadną odpowiednio o 9,5% i 5,6%. Liczby te oznaczają, że handel w drugiej co do wielkości gospodarce spadł w ciągu ostatnich 7 miesięcy.

Miedź jest zwykle bardzo wrażliwa na wydarzenia w Chinach, największym nabywcy. W związku z tym słabsze dane ekonomiczne oznaczają, że popyt na ten metal również znajduje się w spirali spadkowej.

Dane opublikowane w zeszłym tygodniu zdawały się to potwierdzać, ponieważ krajowy import miedzi rafinowanej spadł do najniższego poziomu od czterech lat. Widoczne zapasy miedzi również spadły. Pozytywnym aspektem jest to, że import surowców miedziowych był w tym roku stosunkowo stabilny.

Co gorsza, ogłoszony niedawno pakiet stymulacyjny ze strony Pekinu nie przynosi pożądanego efektu w zakresie stymulacji gospodarki. Większość środków stymulacyjnych stosowanych przez dany kraj ma na celu stymulowanie wydatków konsumpcyjnych.

Tymczasem wiele firm wydobywających miedź wyraziło zaniepokojenie spadkiem popytu w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Pogląd ten potwierdzają ceny ich akcji. Na przykład akcje Rio Tinto spadły o około 18% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku. Podobnie BHP, Freeport-McMoran i Anglo American również osiągnęły gorsze wyniki od rynku.

Prognoza cen miedzi

Wykres 4H pokazuje, że ceny miedzi znajdowały się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku dni. Ta wyprzedaż rozpoczęła się, gdy miedź wzrosła do najwyższego od początku roku poziomu 4,03 USD. Teraz metal spadł do kluczowego wsparcia na poziomie 3,83 USD, które jest dolną stroną rosnącego kanału zaznaczonego na zielono. Ta dolna strona łączy najniższy poziom od maja tego roku.

Cena miedzi również spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) spadł poniżej punktu neutralnego. Dlatego ceny miedzi wiszą na włosku, ponieważ spadek poniżej dolnej części kanału będzie wskazywał na większy spadek. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 3,7500 $.

