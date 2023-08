Indeks FTSE MIB znalazł się w tym tygodniu pod silną presją, ponieważ nastroje na włoskich akcjach uległy pogorszeniu. Indeks, który śledzi największe włoskie spółki, spadał w ciągu ostatnich sześciu dni z rzędu. Większość z tych zysków nastąpiła we wtorek, gdy nasiliły się obawy o sektor bankowy.

Podatki nadzwyczajne we Włoszech

Indeks FTSE MIB spadł we wtorek mocniej niż inne europejskie indeksy. Spadek ten nastąpił, gdy inwestorzy pozbyli się akcji włoskich banków po tym, jak parlament tego kraju zatwierdził gigantyczny podatek od zysków nieoczekiwanych.

Włoskie banki będą zmuszone zapłacić w tym roku 40% podatek od wyniku odsetkowego netto. W osobnym oświadczeniu, aby uspokoić rynek, rząd powiedział, że podatek zostanie ograniczony do 0,1% jego aktywów ważonych ryzykiem.

Według FT, powołującego się na osobę znającą się na temacie, odpowiedź miała na celu częściowe uspokojenie rynku. Pomimo cofania się, włoskie banki nadal będą musiały wypłacić rządowi ponad 1,8 miliarda dodatkowych środków.

W rezultacie banki wypadły najgorzej w indeksie FTSE MIB. Akcje Bper Banca i BCA MPS spadły o ponad 10%, podczas gdy Fineco Bank, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, UniCredit i Banca Generali spadły o ponad 5%.

Włoskie banki odnotowały gwałtowny wzrost dochodów odsetkowych po decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o podwyższeniu stóp procentowych. Politycy argumentują, że banki te nie zwiększyły odsetek płaconych klientom zgodnie z tym skokiem.

Akcje tych banków prawdopodobnie pozostaną pod presją w środę po decyzji agencji Moody’s o obniżeniu ratingu niektórych czołowych amerykańskich banków. Niektóre z banków, które zostały obniżone, to M&T Financial, Pinnacle Financial i Webster Financial. Moody’s poddał również przeglądowi banki takie jak Truist, BNY i Northern Trust.

Historycznie rzecz biorąc, indeks FTSE MIB miał tendencję do osiągania gorszych wyników po dniu spadków na Wall Street. Indeksy takie jak Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100 spadły we wtorek o ponad 15.

Indeks będzie również reagował na kilka ważnych zysków niektórych największych europejskich spółek. Niektóre z najbardziej znanych to Generali, Unipo Gruppo i Deutsche Telekom.

Prognoza indeksu FTSE MIB

Włoskie akcje radziły sobie w tym roku dobrze. Indeks FTSE MIB wzrósł w lipcu do najwyższego poziomu 29 730 euro. Ostatnio jednak indeks cofnął się i spadł poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Pozostaje nieco powyżej 100-dniowej średniej kroczącej.

Indeks FTSE 100 również znajduje się nieco powyżej dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W związku z tym indeks prawdopodobnie odwróci się, a następnie powróci do trendu zwyżkowego, ponieważ kupujący celują w kluczowy opór na poziomie 29 000 EUR. Ruch poniżej dolnej krawędzi kanału wzrostowego wskaże na większą słabość.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.