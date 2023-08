DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) opublikował w zeszłym tygodniu zaskakujący zysk za drugi kwartał fiskalny, ponieważ kolejne stany USA zalegalizowały zakłady online. Akcje spółki straciły jednak w ostatnich dniach ponad 15%.

Cramer dzieli się swoją opinią na temat DraftKings

Copy link to section

Jim Cramer nie zgadza się jednak z wyprzedażą. Jest przekonany, że DraftKings jest przygotowany na dalszy wzrost, gdy sezon NFL rozpocznie się w przyszłym miesiącu.

Dyrektor generalny Jason Robbins zapewnia. Z pewnością chcielibyście być w temacie przed sezonem piłkarskim.

Należy zauważyć, że spółka notowana na Nasdaq podniosła również prognozy dotyczące sprzedaży na cały rok, które obecnie znajdują się około 220 milionów dolarów powyżej konsensusu.

Co ważniejsze, co najmniej trzy firmy (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) podniosły swoje poglądy na DraftKings po kwartalnej aktualizacji, sugerując, że analitycy widzą dalszą siłę w zakładach online w nadchodzących miesiącach.

Być może dlatego ESPN nawiązał w tym tygodniu współpracę z Penn Entertainment w celu uruchomienia zakładów sportowych (czytaj więcej) – i można sobie wyobrazić, że rosnący popyt na hazard nie będzie ograniczał się do tych wielkich i znanych nazwisk.

Platformy takie jak Chancer mogą odnieść równie duże sukcesy.

Chancer znajduje się w samym sercu zakładów online

Copy link to section

Chancer to platforma oparta na technologii blockchain, której celem jest zrewolucjonizowanie zakładów online.

Projekt łączy w sobie transmisje na żywo i zakłady społecznościowe, aby użytkownicy mieli nie tylko najbardziej ekscytujące, ale także stosunkowo bezpieczniejsze doświadczenie z hazardem. Jest on zasilany przez natywny token o tej samej nazwie, którego można używać do tworzenia zakładów lub uczestniczenia w nich.

Ta w pełni zdecentralizowana sieć chce wykorzystać wart 90 miliardów dolarów rynek zakładów i gier cyfrowych, który według prognoz ma rosnąć w tempie 10% CAGR.

Jeszcze bardziej interesujące jest to, że dynamika podaży i popytu faktycznie ma tendencję do określania ceny tokena $CHANCER – co oznacza, że można go zasadniczo postrzegać jako potencjalną inwestycję.

W chwili pisania tego tekstu token $CHANCER kosztuje 0,011 USD w przedsprzedaży.

NFL może zwiększyć popyt na token Chancer

Copy link to section

Jak widać, większy popyt może przełożyć się na wzrost ceny tokena $CHANCER.

W tym miejscu wkracza nadchodzący sezon piłkarski. Zazwyczaj NFL prowadzi do wzrostu liczby zakładów, co może zaprosić więcej użytkowników do Chancer w tym roku, aby tworzyć i uczestniczyć w zakładach online – do czego będą potrzebować natywnego tokena platformy.

Podsumowując, NFL może zwiększyć popyt na $CHANCER, co z kolei może okazać się katalizatorem zwyżki cen.

Jednak nawet bez sezonu piłkarskiego token ten zebrał do tej pory ponad 1,2 miliona dolarów, co maluje raczej optymistyczny obraz popytu, który już widać.

Kolejnym krótkoterminowym pozytywem dla tokena $CHANCER może być jego wejście na giełdy kryptowalut – coś, co ma się wydarzyć po zakończeniu trwającej przedsprzedaży.

Spotowy ETF Bitcoina może być wsparciem dla $CHANCER

Copy link to section

Należy pamiętać, że $CHANCER, w swoim rdzeniu, jest kryptowalutą, co oznacza, że natywny token może skorzystać na trendach związanych z kryptowalutami i szerszym rozwojem ekosystemu.

Według Statista do końca tego roku rynek kryptowalut osiągnie wartość 38 miliardów dolarów, a w nadchodzących latach będzie się agresywnie rozwijał, osiągając wartość około 65 miliardów dolarów w 2027 roku. Oznacza to wzrost o ponad 70% w ciągu czterech lat.

Od początku roku rynek kryptowalut radził sobie już wyjątkowo dobrze, o czym świadczy 80% wzrost wartości Bitcoina. Nadal jednak istnieją czynniki, które mogą katalizować jego kolejny wzrost w najbliższym czasie.

Na przykład inwestorzy oczekują na zatwierdzenie przez organy regulacyjne spotowego funduszu ETF Bitcoina, o którym Cathie Wood – dyrektor generalny Ark Investment Management – powiedziała niedawno, że SEC może od razu zatwierdzić kilka z nich.

Oprócz Ark i BlackRock, siedmiu innych zarządzających aktywami złożyło do amerykańskiego organu regulacyjnego wniosek o taki fundusz giełdowy. Rynek kryptowalut może również skorzystać, gdy bank centralny potwierdzi, że zakończył podnoszenie stóp procentowych.

Podsumowując, ponieważ przestrzeń kryptowalutowa nadal się odradza, Chancer jako jej część również może się wzmocnić. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat inwestowania w token $CHANCER, odwiedź stronę internetową projektu tutaj.

Save