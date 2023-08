USD/NOK tworzy niedźwiedzią flagę, gdy norweska inflacja spada

Kurs USD/NOK rósł w tym tygodniu wraz ze wzrostem cen ropy naftowej oraz po ostatnich danych o inflacji z USA i Norwegii. Wzrósł do maksimum 10,31, najwyższego poziomu od 12 lipca. Para skoczyła o ponad 3,85% od najniższego poziomu w lipcu.

Dane inflacyjne z USA i Norwegii

W ciągu ostatnich kilku tygodni kurs USD/NOK dryfował w górę. Cena ropy naftowej gwałtownie odbiła po spadku poniżej 70 USD kilka miesięcy temu. Brent skoczył do 87 USD, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do 82,67 USD.

Kurs wymiany USD do NOK jest zwykle nieznacznie wrażliwy na cenę ropy naftowej, ponieważ Norwegia jest drugim co do wielkości producentem ropy w Europie po Rosji. W wielu przypadkach korona norweska dobrze sobie radzi, gdy cena ropy rośnie.

Drugim ważnym katalizatorem dla korony norweskiej były najnowsze dane inflacyjne. Liczby norweskiej agencji statystycznej pokazały, że główna inflacja konsumencka nadal spadała w zeszłym miesiącu.

Główny wskaźnik CPI spadł z 6,4% w czerwcu do 5,4% w lipcu. Spadek ten był głębszy niż mediana szacunku wynosząca 5,7%. W ujęciu m/m inflacja zasadnicza spadła z 0,6% do 0,4%. Liczby te oznaczają, że inflacja w kraju osiągnęła najwyższy poziom 7,5% w listopadzie ubiegłego roku. Inflacja bazowa spadła w lipcu z 7,0% do 6,4%.

USA opublikowały również zachęcające dane inflacyjne. Jak pisaliśmy tutaj , główne dane o inflacji konsumenckiej wzrosły z 3,0% do 3,2%, mniej niż mediana szacunków na poziomie 3,3%. Inflacja bazowa spadła z 4,8% w czerwcu do 4,7% w lipcu.

Analiza techniczna USD/NOK

Wykres 4H pokazuje, że para walutowa USD/NOK dryfowała w górę w ciągu ostatnich kilku dni. Przesunął się z najniższego poziomu w tym miesiącu wynoszącego 9,9120 do najwyższego poziomu 10,3225. Para spadła poniżej 50-okresowej średniej kroczącej.

Co najważniejsze, para utworzyła niedźwiedzi wzór flagi, który jest niedźwiedzim sygnałem. Odwrócił również ważny opór na poziomie 10,2427, najniższym poziomie z 4 kwietnia. W związku z tym para prawdopodobnie będzie miała niedźwiedzie wybicie w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ sprzedający celują w kluczowy poziom psychologiczny na 10.00.

