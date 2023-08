Prognoza GBP/USD: sygnał na tydzień 13-18 sierpnia

Kurs wymiany GBP/USD poruszał się w piątek po opublikowaniu przez Wielką Brytanię zachęcających danych ekonomicznych. Cena pary wynosiła w piątek 1,2693, kilka punktów powyżej najniższego poziomu z zeszłego tygodnia na poziomie 1,2690.

Przed nami dane o inflacji w Wielkiej Brytanii

Para GBP/USD miała w zeszłym tygodniu kilka ważnych katalizatorów. W czwartek Stany Zjednoczone opublikowały najnowsze dane o indeksie cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Według Bureau of Labor Statistics (BLS), inflacja zasadnicza wzrosła z 3,0% w czerwcu do 3,2% w lipcu, podczas gdy inflacja bazowa spadła z 4,8% do 4,7%. Po wyłączeniu mieszkań obraz inflacji był lepszy od oczekiwań.

Inne ważne wiadomości dotyczące GBP to najnowsze dane o PKB Wielkiej Brytanii, które pojawiły się w piątek. Według Office of National Statistics (ONS), Wielka Brytania o włos uniknęła recesji w drugim kwartale, o czym pisałem tutaj . Gospodarka wzrosła o 0,2% w ciągu kwartału, ponieważ kryzys kosztów utrzymania trwał.

Patrząc w przyszłość, w tym tygodniu będzie można obejrzeć kilka ważnych wiadomości dotyczących pary GBP/USD. Po pierwsze, Wielka Brytania opublikuje we wtorek najnowsze dane dotyczące miejsc pracy. Ekonomiści spodziewają się, że liczby ujawnią, że stopa bezrobocia utrzymała się w czerwcu na poziomie 4,0%, podczas gdy płace wzrosły o 7%.

Kolejnymi danymi, na które warto zwrócić uwagę, będą najnowsze dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w Wielkiej Brytanii w środę. Ekonomiści spodziewają się, że liczby pokażą, że główny CPI spadł z 7,9% w maju do 6,8% w czerwcu. Widzą również, że bazowy CPI przesuwa się z 6,9% do 7,4%, wywierając presję na Bank Anglii.

Inne kluczowe wiadomości dotyczące USD będzie nadchodzącym numerem sprzedaży detalicznej w USA. Ponieważ inflacja spada, a stopa bezrobocia jest najniższa od 50 lat, analitycy uważają, że sprzedaż w lipcu nadal rosła.

Ponadto Stany Zjednoczone opublikują dane liczbowe, takie jak rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na budowę oraz protokół FOMC z ostatniego posiedzenia.

Analiza techniczna GBP/USD

Wykres GBP/USD od TradingView

Kurs GBP do USD od kilku dni znajduje się w trendzie spadkowym. W tym okresie spadł on z najwyższego od początku roku poziomu 1,3140 do 1,2700. Przesunął się poniżej dolnej części kanału wzrostowego pokazanego na niebiesko.

Para spadła również poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, sygnalizując, że niedźwiedzie mają kontrolę. W związku z tym perspektywy na ten tydzień będą niedźwiedzie, a kolejnym poziomem wsparcia będzie 1,2450, najwyższy punkt w grudniu i styczniu.

