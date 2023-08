Prognoza NZD/USD przed posiedzeniem RBNZ, protokół FOMC

Kurs NZD/USD spadał w ciągu ostatnich czterech dni, ponieważ inwestorzy skupiają się na nadchodzącej decyzji Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) w sprawie stóp procentowych i protokole FOMC. Spadł do najniższego poziomu 0,5980, najniższego poziomu od listopada 2022 r.

Przed nami podwyżka stóp RBNZ

Jedna z największych wiadomości na temat rynku forex w tym tygodniu będzie nadchodząca decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych. Decyzja, zaplanowana na środę, zapadnie w trudnym momencie dla gospodarki Nowej Zelandii.

Ostatnie dane ujawniły, że Nowa Zelandia pogrążyła się w recesji, ponieważ popyt wewnętrzny i zewnętrzny słabnie. W marcu gospodarka skurczyła się o 0,1%, a analitycy spodziewają się kontynuacji tej słabości w II kwartale.

Inflacja w Nowej Zelandii również jest na podwyższonym poziomie. Najnowsze dane pokazały, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w II kwartale o 1,1%. A w zeszłym tygodniu dane pokazały, że oczekiwania inflacyjne w III kw. wzrosły do 2,83%.

Dlatego RBNZ znajduje się w trudnej sytuacji, w której musi podnieść stopy procentowe, aby walczyć z inflacją, podczas gdy gospodarka się kurczy. Równowagą dla banku będzie pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie 5,50%, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch spotkań. Stopy procentowe w Nowej Zelandii wzrosły z 0,25% w sierpniu 2021 r.

Następną ważną wiadomością na temat pary NZD/USD będzie nadchodzący protokół FOMC w środę. Te protokoły dodadzą więcej koloru ostatniemu posiedzeniu, na którym bank zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 0,25%.

Minuty ukażą się po opublikowaniu przez USA zachęcających danych o inflacji. Dane pokazały, że inflacja zasadnicza wzrosła w lipcu do 3,2%, podczas gdy ceny bazowe spadły do 4,7%. W rezultacie niektórzy analitycy uważają, że Fed wstrzyma podwyżki stóp procentowych do końca roku.

Analiza techniczna NZD/USD

Kurs wymiany NZD do USD znajdował się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku dni. Oscyluje wokół ważnego poziomu wsparcia, ponieważ był to również najniższy ruch 31 maja. Para spadła również poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Co więcej, Relative Strength Index (RSI) przesunął się poniżej punktu neutralnego i zbliża się do poziomu wyprzedania. W związku z tym istnieją dwa potencjalne scenariusze przed decyzją RBNZ. Po pierwsze, wyprzedaż może być kontynuowana, pchając parę do kolejnego wsparcia na poziomie 0,5900. Alternatywna sytuacja to sytuacja, w której para odbije się i ponownie przetestuje poziom oporu na poziomie 0,6200.

