Cena Sui rośnie, ale oto dlaczego lepiej rozważyć Shiba Memu

Cena Sui wzrosła z 0,1 USD do 2 USD po niezwykłym wzroście o 1900%. Wzrost ten nastąpił po pierwszej ofercie DEX projektu w połowie kwietnia i uruchomieniu głównej sieci 3 maja.

Jednak nie udało mu się utrzymać tego poziomu, gdyż moneta powróciła poniżej 1 USD. Tymczasem entuzjaści Sui wyczekują ponownego umocnienia się tej kryptowaluty.

Prognoza ceny Sui

SUI waha się na poziomie 0,6078 USD po wzroście o 3%. Jednak jego wolumen obrotu spadł o 22% do około 79 milionów dolarów. Co więcej, token zyskał 2% w ciągu ostatniego tygodnia. Tymczasem wykres potwierdza niedźwiedzi charakter, ponieważ SUI handluje poniżej 50-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA).

Wskaźnik siły względnej na poziomie 40,78 wskazuje na zbliżające się warunki wyprzedania dla Sui, podkreślając potencjalny wzrost cen. Co więcej, wskaźnik MACD faluje poza linią sygnału, a na jego powierzchni pojawiają się zielone świece. Świadczy to o tym, że kupujący dołączają do rynku.

Wskaźniki potwierdzają, że cena SUI może wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku dni. Niemniej jednak altcoin pozostaje znacznie poniżej swoich majowych szczytów.

Niepowodzenie gwałtownego wzrostu ze wsparcia na poziomie 0,5592 USD będzie oznaczać wyzwania związane z osiągnięciem oporu na poziomie 1 USD, co może prowadzić do dalszych spadków cen.

Shiba Memu – zwiększony ROI i samowystarczalność dzięki AI

Shiba Memu to nowy projekt kryptowalutowy, który zamierza zdominować trwającą manię memów i gwałtowny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją. Shiba Memu, porównując się do pracy “100 agencji marketingowych”, wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do promowania siebie.

Jako potęga marketingowa, Shiba Memu wykorzystuje oprogramowanie AI do uczenia się na podstawie owocnych podejść promocyjnych, tworzenia PR i reklamowania się na różnych platformach społecznościowych i forach.

Shiba Memu wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić korzyści, takie jak zwiększona przejrzystość, samowystarczalność i zwiększony zwrot z inwestycji. Projekt stanowi lukratywną okazję dla entuzjastów zainteresowanych długoterminowymi znaczącymi zyskami.

Czy warto zainwestować w Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu może być świetną okazją do zarobienia pieniędzy, ponieważ może skorzystać na koncentracji projektu wokół sztucznej inteligencji. W miarę postępów monety meme będą stawać się coraz potężniejsze i inteligentniejsze, co doprowadzi do wykładniczego wzrostu. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu zwiększenia możliwości marketingowych sprawia, że SHMU jest atrakcyjnym kandydatem do udziału w kolejnej hossie na rynku kryptowalut.

Otwarta przedsprzedaż Shiba Memu przekroczyła 1,8 miliona dolarów. Warto zauważyć, że cena SHMU rośnie każdego dnia o 18:00 GMT. Wartość w momencie publikacji wynosi 0,019675 USD, podczas gdy następna cena wyniesie 0,019900 USD. Wszystkie informacje na temat tego zdumiewającego projektu monety meme można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej.

Invezz.com poinformował, że Shiba Memu nadal generuje szum na rynku aktywów cyfrowych pomimo trwającej kryptowalutowej zimy.

