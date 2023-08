USD/ARS: Fabuła gęstnieje, gdy peso argentyńskie odchodzi w zapomnienie

Wyprzedaż peso argentyńskiego pogorszyła się w poniedziałek, gdy nasiliły się obawy o gospodarkę kraju. Para USD/ARS wzrosła o ponad 16%, osiągając rekordowy poziom 350. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o ponad 1100%, co czyni ją jedną z najgorzej radzących sobie walut na świecie.

Krach argentyńskiego peso trwa

Peso argentyńskie znajdowało się pod presją w ciągu ostatnich kilku lat w związku z kontynuacją złego zarządzania krajem. Kraj został uratowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) po kilkukrotnym niewywiązywaniu się ze swoich zobowiązań. Niedawno otrzymał kolejny pakiet ratunkowy, jak pisałem tutaj .

Wyprzedaż ARS ponownie spadła w poniedziałek po tym, jak Javier Milei, kandydat na libertarianina, wygrał prawybory z 30,1%. Milei wyraziła frustrację wobec kilku instytucji, w tym banku centralnego kraju. Jako nowicjusz polityczny nadal nie jest jasne, jak będzie rządził, jeśli zostanie wybrany w listopadowych wyborach.

Problemy Argentyny są głębsze niż przewidywała większość analityków. Po pierwsze, sektor rolnictwa, który wspiera gospodarkę, przeżywa kryzys. Ostatnie dane pokazały, że tegoroczne zbiory kukurydzy i soi będą znacznie niższe od historycznych norm. W rezultacie Argentyna została zmuszona do importu żywności w celu obniżenia cen.

Co więcej, inflacja w Argentynie wzrosła, a analitycy uważają, że rzeczywista sytuacja jest gorsza, niż mówią oficjalne dane. Bank centralny Argentyny został zmuszony do podwyższenia stóp procentowych, ponieważ zaufanie do waluty spadło. Stopa bezrobocia wzrosła do ponad 7%.

Analiza techniczna USD/ARS

Wykres tygodniowy pokazuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat kurs wymiany USD do ARS osiągnął poziom pionowy. W tym okresie wzrosła o ponad 1000%, co doprowadziło do zmniejszenia klasy średniej. Para pozostaje ponad wszystkimi średnimi ruchomymi, podczas gdy oscylatory, takie jak Relative Strength Index (RSI) i Stochastic Oscillator, przesunęły się na poziom wykupienia.

Dlatego perspektywy dla argentyńskiego peso są niedźwiedzie, a następny poziom do obserwowania to 400.

