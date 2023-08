Przedsprzedaż Chancer. Czy to dobry wybór na 2023 rok i przyszłe lata?

Chancer uruchomił przedsprzedaż swojego tokena 13 czerwca 2023 roku. Inwestorzy kupili tokeny o wartości 1,33 mln USD dwa miesiące po uruchomieniu. Sprzedaż odbywa się w obliczu rosnącego entuzjazmu dla platformy zakładów społecznościowych opartej na blockchainie. Dla wielu Chancer stanowi znaczącą szansę w zakładach bukmacherskich, jednego z najsilniej rozwijających się branż. Co więcej, jego model zakładów peer-to-peer (P2P) pozwala inwestorom na przejęcie odpowiedzialności. Skoro przedsprzedaż ma miejsce jako pierwsza, jak byczy może być ten token?

Idea stojąca za Chancer i zakładami P2P

Przez długi czas obstawianie zakładów pozostawało w rękach bukmacherów. To właśnie oni określają, na co obstawiający mogą stawiać. Ustalają również kursy i zasady gry. Przez to zakłady ograniczały się do typowych dyscyplin sportowych i najważniejszych wydarzeń, takich jak piłka nożna, koszykówka itp.

Chancer zastanawiał się, w jaki sposób inwestorzy i obstawiający mogą odegrać większą rolę. Dzięki platformie blockchain inwestorzy mogą zdalnie obstawiać wiele wydarzeń. Obejmuje to umożliwienie im obstawiania wydarzeń lub sytuacji, które im się podobają.

Jako przykład załóżmy, że Jil spodziewa się, że sportowiec A wygra maraton. James ma inne zdanie i chcą postawić zakład przeciw temu wydarzeniu. Korzystając z platformy Chancer, Jil może stworzyć rynek zakładów na wynik maratonu. Następnie może zaprosić Jamesa (rówieśnika) i w ten sposób uzyskać etykietę P2P. W ramach tego modelu Jil i James mogą określić szanse na wygraną i zasady, którymi będą się kierować.

Dzięki modelowi P2P Chancer dąży do decentralizacji zakładów. Oczekuje się, że model ten zwiększy liczbę zdarzeń i sytuacji probabilistycznych, na które można obstawiać.

Pomysł inwestycyjny stojący za Chancerem

Chancer może wydawać się ulepszoną platformą bukmacherską, ale jest czymś więcej. Platforma została zbudowana w celu przyciągnięcia inwestorów, którzy chcą zwiększyć swoje pasywne dochody.

Po pierwsze, token Chancer ma ogromny potencjał. Token jest środkiem wymiany wartości na platformie i odbierania wygranych. Ponieważ zakłady bukmacherskie są silnym i rozwijającym się sektorem, więcej graczy korzystających z Chancer pomoże tokenowi wzrosnąć w cenie.

Po drugie, użytkownicy są nagradzani za tworzenie rynków Chancer. W związku z tym platforma przyznaje inwestorom korzyści za ich wiedzę i wysiłek związany z tworzeniem rynku.

Ponadto użytkownicy Chancer mogą obstawiać token i generować zyski. Otrzymują również obniżone opłaty za tworzenie lub dołączanie do gier P2P. Jeśli do platformy dołączy więcej użytkowników, zostaną nagrodzeni za swoje wysiłki.

Wreszcie, posiadanie tokena daje inwestorom szansę zostania członkami społeczności Chancer. Inwestorzy mogą wnosić swój wkład, proponować i przekazywać opinie na temat funkcjonowania platformy. Atrybut ten zwiększa zaufanie i przejrzystość oraz sprawia, że Chancer jest platformą kierowaną przez użytkowników.

Czy Chancer stanie się byczy w 2023 roku i kolejnych latach?

Chancer przyciągnął popyt od czasu uruchomienia przedsprzedaży. Może to wskazywać, że token jest nastawiony na hossę, gdy pojawi się na giełdzie w trzecim kwartale 2023 roku. W związku z tym istnieje duża szansa, że wartość tokena wzrośnie po wprowadzeniu na giełdę CEX. Pierwsze notowanie odbędzie się na Uniswap.

Niemniej jednak, długotrwałe zwyżki Chancera mogą zostać osiągnięte w 2024 roku i później. Nastąpi to po uruchomieniu głównej platformy, co spowoduje większe wykorzystanie platformy.

Biorąc pod uwagę oczekiwania dotyczące zakładów P2P, prawdopodobny jest 10-krotny wzrost wartości Chancer w 2024 roku. Z kolei w 2023 roku możliwe jest, że o zwyżce wartości zadecydują spekulacje. Zachowując rozwagę, realistyczny jest wzrost wartości o 100% w 2023 roku.

Zakup Chancer w przedsprzedaży

Chancer kosztuje 0,011 USD na drugim etapie przedsprzedaży, co stanowi wzrost z 0,01 USD na pierwszym etapie.

W kolejnym etapie cena tokena ma wzrosnąć do 0,012 USD. Oznacza to, że wartość $CHANCER jest mniejsza na początkowych etapach. Token można kupić za pomocą ETH, USDT, BNB i BUSD.