Rajd indeksu dolara amerykańskiego (DXY) był kontynuowany w tym tygodniu przed nadchodzącymi protokołami FOMC. W środę skoczył do najwyższego poziomu 103,27 USD, najwyższego poziomu od 6 lipca. Wzrosła ona o ponad 3,51% od najniższego poziomu w tym roku.

Minuty FOMC przed nami

Indeks dolara amerykańskiego znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ inwestorzy przyjęli nastawienie do ryzyka. Istnieje ryzyko związane z amerykańską gospodarką po tym, jak Fitch obniżył rating kredytowy od AAA do AA+.

W osobnym raporcie agencja Moody’s obniżyła rating kilku amerykańskich banków regionalnych i umieściła w przeglądzie niektóre znane nazwiska, takie jak Northern Trust i State Street. Fitch ostrzegł teraz, że może obniżyć rating niektórych dużych banków, w tym JP Morgan.

Istnieje również ryzyko Chin, drugiej co do wielkości gospodarki świata. Chińska agencja statystyczna opublikowała we wtorek serię słabych danych ekonomicznych. Sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa i inwestycje w środki trwałe rosły wolniej, zmuszając banki do obniżania perspektyw gospodarczych.

https://www.youtube.com/watch?v=UaqgA3HWh5s

Dlatego dolar amerykański stał się źródłem schronienia wśród inwestorów. Opinię tę potwierdziły najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA, które pokazały, że wydatki w lipcu pozostały stabilne. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,7%, podczas gdy sprzedaż bazowa wzrosła o 1%, pokonując szacunki analityków.

Kolejne ważne wiadomości dotyczące USD będą nadchodzące protokoły z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Protokoły te dostarczą więcej szczegółów na temat obrad, które miały miejsce na spotkaniu i sposobu, w jaki obradowali członkowie.

Spotkanie odbyło się przed publikacją w USA danych o inflacji konsumenckiej z zeszłego tygodnia. Główny CPI wzrósł do 3,2%, podczas gdy bazowy CPI spadł do 4,7%. W związku z tym perspektywa protokołu może ulec zmianie, ponieważ Fed ma więcej danych do przetworzenia przed kolejnym posiedzeniem 26 września.

Istnieją obawy, że wznowienie spłat kredytów studenckich spowolni wydatki konsumentów. W notatce analitycy ING napisali :

„Niepokój polega na tym, że (spłata kredytów studenckich) zwiększy również szanse na recesję, co naszym zdaniem zniechęci Fed do dalszych podwyżek stóp procentowych. Zamiast tego spodziewamy się obniżek stóp procentowych od marca 2024 roku”

Prognoza indeksu dolara amerykańskiego

Wykres dzienny pokazuje, że indeks DXY znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku tygodni. W tym okresie zmienił ważny poziom oporu na poziomie 100,75 USD na wsparcie.

Indeks również przeskoczył powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) zbliża się do poziomu wykupienia. Zbliża się również do kluczowego poziomu oporu na poziomie 103,45 USD, najwyższego punktu 6 lipca.

Perspektywy dla indeksu dolara są zatem optymistyczne, a następny poziom do obserwowania to 104,62 USD, najwyższy poziom z 31 maja.

