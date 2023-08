To był trudny tydzień dla kryptowalut, ponieważ cena Bitcoina w końcu osiągnęła niedźwiedzie wybicie i ustabilizowała się poniżej wsparcia na poziomie 26,000 USD. Większość monet i tokenów wycofała się, doprowadzając łączną kapitalizację rynkową kryptowalut do ~1 biliona dolarów.

Niektórzy analitycy uważają, że kryptowaluty będą nadal spadać w nadchodzących tygodniach, ponieważ popyt słabnie. Inni z kolei uważają, że spadek ten był jedynie szokiem, który może pchnąć ceny kryptowalut w górę. W przesłanym e-mailu Nathan Leung, współzałożyciel Cryptonauts, powiedział:

“To może być jeden z ostatnich wstrząsów przed rozpoczęciem nowej fali cyklu hossy. Niedawno Decrypt odnotował największą liczbę hodlerów Bitcoina – co oznacza, że większość z nas nawet nie dotyka Bitcoinów znajdujących się w portfelach. To, co widzimy, to likwidacja długich pozycji w księgach zamówień, gdy szorty zjadają ścianę zakupów”.

Prognoza ceny Chancer

Jedną kryptowalutą, która nie przechodzi zimy, jest Chancer, nadchodząca platforma, która zebrała ponad 1,5 miliona dolarów w ciągu ostatnich kilku tygodni. Dla początkujących Chancer to firma, która chce zakłócić branżę zakładów sportowych za pomocą technologii blockchain.

Zakłady bukmacherskie to duża branża, która ma się rozwijać w ciągu najbliższych kilku lat. Większość firm z branży odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów w drugim kwartale. Flutter Entertainment, spółka Fanduel, odnotowała dwukrotną zwyżkę przychodów o ponad 25% w pierwszej połowie roku.

Chancer dąży do zrewolucjonizowania branży poprzez stworzenie platformy, która ostatecznie będzie prowadzona i zarządzana przez zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO). Ponadto posiadacze tokenów $CHANCER będą mogli tworzyć własne rynki zakładów, transmitować je na żywo, a następnie czerpać z nich część zysków.

Sprzedaż tokenów Chancer przyciąga coraz więcej użytkowników, którzy wykorzystują swoje ETH, USDT, BNB i BUSD do ich zakupu. Do tej pory deweloperzy zebrali ponad 1,52 miliona dolarów, szybko zbliżając się do celu 2 milionów dolarów. Jeśli ten trend się utrzyma, istnieje prawdopodobieństwo, że pierwsza faza sprzedaży tokenów zakończy się w nadchodzących tygodniach. Możesz kupić token Chancer tutaj i przeczytać białą księgę tutaj.

Prognoza ceny Injective

Wykres dzienny pokazuje, że cena INJ mocno spadła w czwartek i osiągnęła najniższy poziom 6,50 USD. Następnie odbiła się i w sobotę notowana była na poziomie 8 USD. Cena przesunęła się powyżej rosnącej linii trendu pokazanej na czarno. Przesunęła się również do poziomu konsolidacji 50-dniowej i 25-dniowej średniej kroczącej.

Patrząc wstecz, cena Injective utworzyła formację podwójnego szczytu na poziomie 9,880 USD, której linia szyi znajdowała się na poziomie 5,4113 USD. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że obecne odbicie ceny INJ jest odbiciem martwego kota, które może doprowadzić do wznowienia trendu spadkowego. Najbliższym poziomem do obserwacji będzie 6,56 USD.

