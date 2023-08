USD/PKR: Rupia pakistańska jest skazana na porażkę w miarę dalszego spadku

Spadek rupii pakistańskiej nabrał tempa, gdy waluta spadła do najniższego poziomu w historii. Para USD/PKR wzrosła we wtorek do maksimum na poziomie 297,05, co oznacza, że w tym roku wzrosła o ponad 31%.

Pakistan ma przeciwne wiatry

Copy link to section

Gospodarka pakistańska stoi w obliczu poważnych trudności, które wpływają na lokalną walutę. Częścią wyzwania jest silny dolar amerykański, który gwałtownie wzrósł w stosunku do większości walut rynków wschodzących, takich jak rubel rosyjski i peso argentyńskie.

Dolar zyskał na wartości, gdyż inwestorzy w dalszym ciągu martwią się kolejnymi działaniami Rezerwy Federalnej. Większość analityków uważa, że Fed będzie kontynuował podwyżki stóp we wrześniu dzięki dobrym danym makroekonomicznym.

Najnowsze dane pokazały, że sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w lipcu wraz ze spadkiem inflacji. Jednocześnie w lipcu produkcja przemysłowa i przemysłowa nadal rosły, a stopa bezrobocia utrzymywała się na najniższym poziomie od dziesięcioleci.

Z drugiej strony Pakistan stoi przed poważnymi wyzwaniami. Jak już tu pisałem , choć w lipcu kraj osiągnął porozumienie w sprawie finansowania z MFW, w nadchodzących latach będzie musiał pozyskać dodatkowy kapitał.

Jednocześnie kraj przechodzi poważny kryzys polityczny, w wyniku którego Imran Khan trafił do więzienia. Jego zwolennicy w dalszym ciągu protestują przeciwko jego uwolnieniu w związku z przygotowaniami rządu do wyborów w 2024 r.

Wyzwania te mogą na jakiś czas pogorszyć perspektywy gospodarcze Pakistanu. W rezultacie popyt na dolara amerykańskiego i inne waluty obce w Pakistanie pozostaje wysoki. Jednocześnie wzrosła stopa bezrobocia i inflacja w kraju. Oficjalne liczby pokazują, że inflacja wzrosła w lipcu do 28,3%, a załamanie rupii pogorszy sytuację.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że krach na rupii pakistańskiej będzie trwał jeszcze przez jakiś czas, ponieważ nie ma katalizatorów wzrostów.

Analiza techniczna USD/PKR

Copy link to section

Save

Wykres USDPKR sporządzony przez TradingView

Kurs USD do PKR wzrósł do najwyższego poziomu w historii. Na wykresie dziennym widzimy, że para wzrosła powyżej ważnego poziomu oporu na poziomie 288,34, najwyższego poziomu z 15 kwietnia. Kurs wzrósł powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy MACD dryfował w górę.

Dlatego perspektywy dla tej pary są optymistyczne, a kolejny ważny poziom oporu to 310. Stop-loss na tym poziomie wynosi 288.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.