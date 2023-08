Indeks Nifty 50 cofnął się: kupić spadek czy sprzedać rip?

Indeks Nifty 50 odnotował spadki w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy inwestorzy skupili się na rynku obligacji, a inwestorzy zaczęli realizować zyski. Po wzroście do rekordowego poziomu 19 988 funtów w lipcu indeks spadł o 3% do 19 397 funtów. Pomimo odwrotu indyjski indeks największych spółek wzrósł o ponad 15% z najniższego poziomu z marca.

Globalne giełdy cofają się

W ciągu ostatnich kilku tygodni światowe giełdy traciły na wartości w związku z nasileniem się obaw o rynek obligacji i spowolnienie w Chinach. W Stanach Zjednoczonych indeksy takie jak Nasdaq 100 i S&P 500 spadły o ponad 5% w stosunku do najwyższych wartości od początku roku.

Rentowność amerykańskich obligacji, która zmienia się odwrotnie do ceny, wzrosła do najwyższego poziomu od ponad dekady. Rentowność 10-letnich wzrosła do 4,30%, podczas gdy 30-letnich wzrosła do 4,38%. Wyniki te oznaczają, że Fed najprawdopodobniej będzie kontynuował podwyżkę stóp procentowych na nadchodzących posiedzeniach.

Indeks Nifty 50 również się cofnął z powodu obaw o Chiny. Jak już tu pisałem , chińska gospodarka spowalnia w szybszym tempie niż oczekiwano. Gospodarka stoi przed kluczowymi wyzwaniami dotyczącymi popytu, demografii, zadłużenia i oddzielenia płatności od produkcji. Jest to godne uwagi, ponieważ większość indyjskich firm prowadzi działalność w Chinach.

Najnowsze wiadomości Nifty 50 dotyczyły Jio Financial, firmy należącej do Reliance Industries. Jio Financial, które współpracuje z Blackrock, odnotowało spadek akcji po wejściu na giełdę.

Większość spółek wchodzących w skład indeksu wycofała się w ciągu ostatnich 30 dni. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries i SBI spadły o ponad 10%. Innymi czołowymi maruderami byli Kotak Mahindra, Hero Motorcorp i Bajaj Auto.

Z kolei najlepsze wyniki w indeksie Nifty 50 osiągnęły Cipla, Adani Ports and Special Economic Zone, NTPC i Adani Enterprise. Wszystkie te akcje wzrosły o ponad 10%.

Prognoza indeksu Nifty 50

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Nifty 50 w ciągu ostatnich kilku tygodni odnotował odwrót. Cofnął się z najwyższego od początku roku poziomu 19 988 GBP do 19 397 GBP. Na wykresie dziennym indeks utworzył kanał zniżkowy pokazany na zielono. Pozostał powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Indeks Nifty 50 utrzymuje się powyżej ważnego wsparcia na poziomie 18 896 funtów, najwyższego punktu w listopadzie ubiegłego roku. Dlatego uważam, że na razie warto kupić ten dip. Moim celem jest, aby indeks ponownie przetestował wsparcie na poziomie 18 900 funtów, a następnie ponownie przetestował opór na poziomie 20 000 funtów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.