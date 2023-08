W zakładach bukmacherskich to bukmacherzy kontrolują system. Decydują oni o tym, na co użytkownicy mogą stawiać zakłady, o zasadach gry i kursach. Daje to bukmacherom nieuczciwą przewagę i ogranicza swobodę obstawiających. Nowa zdecentralizowana platforma, Chancer, rzuca wyzwanie temu stylowi obstawiania. Projekt pozyskał 1,66 mln USD w przedsprzedaży przed premierą, ponieważ inwestorzy stawiają na unikalny styl obstawiania.

Czym jest Chancer?

Chancer to pierwsza na świecie zdecentralizowana platforma bukmacherska oparta na technologii blockchain. Platforma stosuje model peer-to-peer (P2P), w którym obstawiający stawiają zakłady przeciwko sobie. Załóżmy, że Ty i Twój znajomy macie różne oczekiwania co do wyniku danego wydarzenia. Możecie stworzyć zakład na Chancer i przewidzieć to wydarzenie.

Dzięki Chancer użytkownicy mogą przewidywać tysiące wydarzeń, rozszerzając zakres zakładów. Czy Twój ulubiony komik zostanie wybrany do głównej nagrody? A może kandydat X wygra wybory w połowie kadencji? Możesz wymyślić dowolne wydarzenie, a Chancer pozwoli Ci na nie postawić.

Chancer oferuje również dużą elastyczność. Ponieważ rynki Chancer są tworzone przez użytkowników, obstawiający określają zasady i kursy gry. Funkcja ta zwiększa przejrzystość zakładów i sprawia, że są one przyjemne dla użytkowników.

Możliwości inwestycyjne Chancer

Chancer jest atrakcyjny dla graczy i inwestorów poszukujących pasywnego dochodu. Obstawiający mają nowy sposób stawiania zakładów i sprawowania kontroli. Użytkownicy są nagradzani tokenami Chancer za udane zakłady. W miarę rozwoju zdecentralizowanej platformy bukmacherskiej wartość Chancera może gwałtownie wzrosnąć, generując ogromne zyski.

Token Chancer może stać się zrównoważoną kryptowalutą, która może przynosić zyski w dłuższej perspektywie. Wynika to z rzeczywistego przypadku użycia w zakładach bukmacherskich, jednego z najsilniej rozwijających się sektorów. Inwestowanie w token jest korzystne dla inwestorów poszukujących długoterminowych zysków.

Deweloperzy również skorzystają na tworzeniu rynków Chancer. Użytkownicy, którzy tworzą gry bukmacherskie za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy, są zachęcani tokenami Chancer. Poza tym inwestorzy zarabiają na stakowaniu tokena Chancer lub udostępnianiu platformy. Co więcej, posiadacze tokenów Chancer otrzymują zniżki na opłaty za rynki Chancer, które tworzą lub do których dołączają.

Prognozy i potencjał cenowy Chancer

Analitycy przewidują wzrost ceny Chancera o ponad 1000% w 2023 roku. Ten potencjał cenowy jest realistyczny, chociaż trwałe zyski mogą zostać osiągnięte w 2024 roku. Wtedy to uruchomiona zostanie główna platforma bukmacherska, a Chancer będzie coraz częściej wykorzystywany.

Inwestorzy mogą zacząć doświadczać znacznych wzrostów cen Chancera w trzecim kwartale 2023 roku. Nastąpi to po notowaniu tokena na Uniswap i innych giełdach CEX. Wzrost cen w 2023 roku może jednak opierać się na spekulacjach, co jest powszechne w przypadku uruchamiania projektów. W związku z tym cena może podlegać wahaniom w miarę zmian popytu inwestorów na giełdach.

W 2024 roku i później Chancer może wzrosnąć ponad 10-krotnie wraz z rozwojem platformy bukmacherskiej. Wartość zostanie również odblokowana dzięki zwiększonej liczbie przypadków użycia, takich jak staking i handel na giełdach.

Dlaczego warto skorzystać z przedsprzedaży Chancer?

Premiera Chancer przebiega błyskawicznie, dzięki czemu platforma zostanie uruchomiona na początku 2024 roku. Oznacza to, że inwestorzy w przedsprzedaży mają przewagę w uzyskaniu wczesnego dostępu po uruchomieniu platformy.

Inwestowanie w przedsprzedaż oferuje również możliwość zakupu tokena po niskiej cenie. Token jest obecnie w okazyjnej cenie 0,011 USD. W kolejnym etapie przedsprzedaży cena wzrośnie do 0,012 USD.

Cena Chancer może również ulec drastycznej zmianie po zbliżającym się notowaniu na Uniswap. Jak widzieliśmy w przypadku innych głośnych premier kryptowalut w przeszłości, notowanie tokenów odblokowuje błyskawicznie ich wartości. Występują wówczas duże ruchy cenowe. Trendy te podkreślają, że zakup Chancer w przedsprzedaży jest korzystny, ponieważ wartość jest w pewien sposób zablokowana.

