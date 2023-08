Od początku 2022 r. świat pogrążony jest w niezwykle niefortunnej i wciąż trwającej tragedii.

Wojna rosyjsko – ukraińska przygasła i przygasła, ale walki nadal trwają.

Biorąc pod uwagę, że Putin nie chce ustąpić ani na krok, a Ukraina otrzymuje najnowocześniejszą broń i wsparcie wojskowe od członków NATO, nie widać oczywistego końca konfliktu.

Działania Kremla wywołały gniew bloku NATO pod przywództwem USA, a także innych narodów, ponieważ Rosja musiała znosić brutalne sankcje, próbując zmusić ją do rozluźnienia uścisku na Ukrainie.

Ironia

Pomimo wprowadzenia surowych sankcji i krytyki krajów otrzymujących rosyjskie produkty energetyczne w ramach „finansowania wojny Rosji” na Ukrainie, UE jest na dobrej drodze do zakupu w tym roku rekordowych ilości rosyjskiego LNG.

Dzieje się tak mimo, że w maju 2022 r. UE zadeklarowała plany wycofania wszystkich rosyjskich paliw kopalnych do 2027 r.

Global Witness, międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w 1993 r. z biurami w Londynie i Waszyngtonie, opublikowała oszałamiające badanie pokazujące, że w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r. narody europejskie kupiły rosyjski LNG za 5,3 miliarda euro.

W ujęciu wolumenowym import LNG z Rosji wzrósł z 15 mln metrów sześciennych w okresie styczeń-lipiec 2022 r. do 22 mln metrów sześciennych w analogicznym okresie bieżącego roku, co oznacza błyskawiczny wzrost o 40% r/r.

Tak naprawdę Hiszpania i Belgia (przy czym Bruksela jest w dużej mierze uważana za siedzibę potęgi UE) były drugim i trzecim co do wielkości nabywcą rosyjskiego LNG na świecie.

W pierwszych siedmiu miesiącach roku Hiszpania kupiła 18% rosyjskiego eksportu LNG, a Belgia 17%.

Razem te dwa kraje kupiły 35% rosyjskich dostaw, podczas gdy Chiny były największym odbiorcą z 20%.

Francja była trzecim co do wielkości europejskim odbiorcą i skonsumowała około 11% rosyjskich dostaw.

Co niewiarygodne, według analityków Global Witness, UE jest obecnie odpowiedzialna za zakupy 52% całego dostarczanego eksportu z Rosji, w porównaniu z 49% w 2022 r.

W 2021 r. udział ten był jeszcze niższy i wyniósł 39%, co sugeruje, że w miarę postępu wojny w Europie panuje szał zakupów, przynajmniej jeśli chodzi o rosyjski LNG.

Z kolei Rosja jest drugim co do wielkości dostawcą LNG do Europy z udziałem 16% importu, ustępując jedynie USA.

W artykule zauważono, że łączny światowy import LNG wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem, ale wzrósł on zaledwie o 6%, co sugeruje, że europejskie zakupy rosyjskiego LNG mogły w dużej mierze napędzać ten zwiększony handel.

W tym samym artykule zacytowano Jonathana Noronha-Ganta, starszego działacza na rzecz paliw kopalnych w Global Witness, który argumentował:

…krajowe (europejskie) stolice kupują od Rosji więcej LNG niż przed wojną… Kraje europejskie potępiając wojnę, wpychają pieniądze do kieszeni Putina.

„Financial Times” zacytował wypowiedź Noronha-Gant:

…(kraje) tak ciężko pracowały, aby odzwyczaić się od rosyjskiego gazu kopalnego i zastąpić go dostarczanym odpowiednikiem.

numery CREA

Według najnowszych danych Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrze (CREA) z 27 sierpnia 2023 r. UE jest największym odbiorcą rosyjskich paliw kopalnych (w tym węgla, gazu i ropy) od rozpoczęcia wojny w lutym 2022.

Blok zakupił w tym czasie 162 030 mln EUR paliw kopalnych, podczas gdy Chiny zajmują odległe drugie miejsce z wynikiem 101 284 mln EUR.

W roku 2023 (co uwzględniono w powyższych statystykach) tendencja ta uległa zmianie – Chiny zakupiły rosyjskie paliwa kopalne za 42 286 mln EUR, a UE – 21 067 mln EUR.

Jednak po podzieleniu tych danych przez dane dotyczące populacji dostępne w Worldometer, w przeliczeniu na euro, UE importuje prawie 1,6 razy więcej niż rosyjskie zakupy Chin na mieszkańca.

„Jak Europa finansuje wojnę Putina”

W sierpniu 2022 roku minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba przekonywał, że:

Każda baryłka rosyjskiej ropy, jaką zdobywają Indie, zawiera znaczną część ukraińskiej krwi.

W odpowiedzi na najnowsze wydarzenia Palki Sharma, gospodarz programu Vantage wraz z Palki Sharmą w Firstpost w odcinku zatytułowanym „Jak Europa finansuje wojnę Putina”, stwierdził:

Do zeszłego roku Europa importowała bardzo mało LNG… ale po wojnie nadeszły sankcje. Kraje europejskie postanowiły zaprzestać zakupów rosyjskiej ropy…. ale to tylko połowa historii. Po wprowadzeniu zakazu rosyjskiej ropy Europa zaczęła kupować rosyjski LNG i to w dużych ilościach… za (kupowanie) rosyjskiej ropy obwiniają Indie i Chiny. Dlatego też skrzynia wojenna Putina staje się coraz większa, ale okazuje się, że Europa robi to samo. Przy takim tempie Europa mogłaby wydać w tym roku na rosyjski gaz 10 miliardów dolarów. A teraz, żeby dać wam pewien kontekst, budżet obronny Rosji wynosi około 100 miliardów dolarów, a Europa płaci 10 procent tej kwoty za rosyjski gaz… skutecznie finansując wojnę Putina.

W związku z tym całkowity import rosyjskich paliw kopalnych przez UE od początku wojny, według danych CREA, będzie odpowiadał w przybliżeniu 1,7 roku budżetu obronnego Rosji.

Prawda jest taka, że Europa pozostaje całkowicie zależna od rosyjskich paliw kopalnych, szczególnie przed sezonem zimowym.

Dla wyjaśnienia, zależność może być wzajemna, a UE i Rosję ściśle łączą historyczne partnerstwa.

Aby podkreślić tę tezę, FT zacytowała Alexa Froleya, analityka LNG w ICIS, który stwierdził:

…ale ostatecznie Europa nie mogła znaleźć innych dostawców, a Rosja – nabywców.

Co ciekawe, w niedawnym raporcie RFERL wskazano, że Bułgaria jest obecnie trzecim co do wielkości odbiorcą rosyjskiej ropy na świecie.

Rok po roku?

Chciałbym powrócić do wcześniejszego artykułu pt. „Czy Włochy mogą ożywić chorą gospodarkę za pomocą rubli rosyjskich?”, w którym zauważono, że:

Obawiając się, że Rosja może w jednej chwili wstrzymać dostawy gazu do kraju, włoscy urzędnicy starali się uzupełnić zbiorniki gazu przed sezonem zimowym, a naruszenia bezpieczeństwa w przypadku rurociągów Nord Stream tylko zwiększyły pilność sytuacji. Według stanu na październik 2022 r. 90,7% krajowych zdolności magazynowania gazu zostało zapełnione w porównaniu z rekordowo niskim poziomem 30,9% w kwietniu 2022 r.… Należy zauważyć, że chociaż Włochy są zdeterminowane, aby zminimalizować wpływ Rosji na swoje bezpieczeństwo energetyczne, poziomy magazynów gazu w kwietniu 2023 r. spadł do 58,6%, co może ponownie wywrzeć presję na kraj bliżej zimy.

Wydaje się, że poza Włochami inne kraje europejskie również odczuły nadejście zimy, co UE zauważyła na początku tego miesiąca:

Uzupełnienie magazynów gazu przed zimą pozwala nam przygotować się na ewentualne dalsze zakłócenia i przerwy w dostawach gazu. Europa jest już przygotowana na następną zimę.

Wydaje się, że kraje UE zakupiły rekordowe ilości rosyjskiego LNG w celu uzupełnienia zbiorników w okresie poprzedzającym zimę, osiągając 90% pojemności, znacznie przed celem wyznaczonym na 1 listopada.

W czerwcu 2022 r. UE ustaliła wiążący cel na poziomie 90% w przypadku obiektów służących do składowania dokumentów przed 1 listopada każdego roku.

Tendencja ta dobrze odzwierciedla się w cytacie Henninga Gloysteina, dyrektora ds. energii, klimatu i zasobów w Eurasia Group, opublikowanym przez FT:

Jeśli nie zmniejszymy strukturalnie zużycia gazu o 10–15 procent, grozi nam powtarzanie tego wyścigu [o dostawy] co roku.

Oznacza to, że bez radykalnych zmian w europejskim systemie energetycznym kraje UE będą prawdopodobnie w dalszym ciągu każdej zimy domagać się rosyjskiego paliwa kopalnego, aby uniknąć niedoborów gazu i osiągnąć uzgodnione cele.

Jednak w praktyce wszelkie tego typu środki transformacyjne mogą okazać się niezwykle trudne i zazwyczaj wymagają zgody Parlamentu Europejskiego, aby mogły zacząć działać.

Jednocześnie kraje UE kupują od Kremla rekordowe ilości LNG i w dużej mierze nie wydają się być zgodne w kwestii rosyjskiej.

Na przykład, powyższe głębokie zanurzenie się w relację miłości i nienawiści do rubli we włoskiej gospodarce również odnotowało:

(Hiszpania), w której szczyt importu rosyjskiego LNG miał miejsce dopiero w kwietniu 2023 r. i wyniósł ponad 6500 GWh… Reeksport rosyjskiego LNG do Europy okazał się wysoce opłacalny.

W artykule zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć dalsze szczegóły dotyczące wyzwań stojących przed kilkoma członkami UE w związku z dostawami z Rosji i istotną kwestią bezpieczeństwa energetycznego.

W tym momencie ambitne plany UE dotyczące wyeliminowania rosyjskich paliw kopalnych z miksu energetycznego a rzeczywistość wydają się dość odległe.

