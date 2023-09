USD/IDR: Perspektywy bycze w związku z ponownym spadkiem inflacji w Indonezji

Kurs USD/IDR pozostawał w piątek w fazie konsolidacji w związku z reakcją inwestorów na najnowsze dane o inflacji i PMI z Indonezji. Kurs pary wynosił 15 249, kilka punktów poniżej sierpniowego maksimum wynoszącego 15 359.

Inflacja w Indonezji ponownie spada

Kurs USD do rupii zareagował na zachęcające dane gospodarcze z Indonezji. Raport krajowej agencji statystycznej wykazał, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł z 0,21% w lipcu do minus 0,02% w sierpniu.

W ujęciu rok do roku zasadniczy wskaźnik CPI wzrósł z 3,08% do 3,27%. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewali się, że będzie to 3,33%. Po wyłączeniu zmiennych cen żywności i energii inflacja w Indonezji spadła z 2,43% do 2,18%.

Liczby te oznaczają, że działania indonezyjskich banków centralnych przynoszą skutek. Podobnie jak inne banki centralne, w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadził kilka podwyżek stóp procentowych.

Dlatego analitycy uważają, że bank centralny będzie nadal wstrzymywał stopy procentowe przez pozostałą część roku. Część ekonomistów przewiduje obniżki stóp procentowych przez bank w ciągu kilku najbliższych posiedzeń.

Kurs USD/IDR również zareagował na pozytywne dane PMI dla przemysłu. Według Nikkei, wskaźnik PMI dla przemysłu Indonezji wzrósł z 53,3 w lipcu do 53,9 w sierpniu. Odczyt PMI na poziomie 50 i więcej jest zwykle pozytywnym sygnałem, że sektor się rozwija.

Patrząc w przyszłość, kolejnym kluczowym katalizatorem kursu USD/IDR będą nadchodzące dane NFP z USA, o których pisałem tutaj. Oczekuje się, że liczby te pokażą, że rynek pracy w USA osłabił się w sierpniu, gdy gospodarka dodała 170 tys. miejsc pracy. Analitycy uważają, że stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie 3,5%.

Dane NFP zostaną opublikowane dzień po opublikowaniu w USA stabilnych wydatków osobistych konsumentów (PCE) dane. Z raportu wynika, że inflacja w kraju utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie.

Prognoza USD/IDR

Kurs wymiany USD/IDR od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Utworzył kanał rosnący, który jest pokazany na czarno. Para znajduje się pomiędzy tym kanałem i jest nieco powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących.

Jest to również kilka punktów powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 15 217, najwyższego punktu z 11 czerwca. Dlatego perspektywy dla tej pary są optymistyczne, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie poziom 15 400.

