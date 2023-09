Ropa naftowa zbliża się dziś do 88 dolarów za baryłkę po tym, jak Arabia Saudyjska ogłosiła plany przedłużenia dobrowolnej redukcji produkcji do końca tego roku.

Jak rozegrać przestrzeń energetyczną w tym środowisku

Jak podaje Saudyjska Agencja Prasowa, przez następne trzy miesiące Królestwo będzie w dalszym ciągu produkować o 1,0 mln baryłek ropy dziennie mniej.

To dodatek do dobrowolnych cięć o 1,66 mln baryłek dziennie, które kilku pozostałych członków OPEC planuje utrzymać do początku 2025 r. Wyjaśniając, jak zagospodarować przestrzeń energetyczną w tym środowisku, Rob Thummel z Tortoise Ecofin powiedział dzisiaj:

Uważamy, że energia jest sektorem niezbędnym. Koncentrujemy się na firmach, które czerpią korzyści z rosnącego popytu napędzanego wzrostem PKB – np. na spółkach zajmujących się infrastrukturą energetyczną.

Szczególnie optymistycznie ocenia spółki zajmujące się infrastrukturą energetyczną, ponieważ wiele z nich wypłaca również solidną stopę dywidendy.

Ropa kontra gaz ziemny: Rob Thummel wybiera stronę

Należy pamiętać, że we wrześniu Rosja wyeksportuje o 300 000 baryłek ropy mniej. We wtorek wicepremier Aleksander Nowak powiedział także, że eksport dobrowolnie utrzyma się na takim poziomie przez pozostałe trzy miesiące tego roku.

Mimo to Thummel z Tortoise przedłożył dziś rano gaz ziemny nad ropę naftową w programie „ Squawk on the Street ” stacji CNBC:

Skoncentrowaliśmy się bardziej na gazie ziemnym. O szczytowym zapotrzebowaniu na gaz ziemny nikt nie mówi i długo nie będzie. Prowadzi to do dekarbonizacji, a potencjał wzrostu w przyszłości jest ogromny.

Chiński gigant naftowy Sinopec powiedział niedawno, że krajowy popyt na benzynę osiągnął już swój szczyt. UNG – Fundusz Gazu Ziemnego Stanów Zjednoczonych traci obecnie około 50% w porównaniu z najwyższą wartością od początku roku.

