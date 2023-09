Odwrócona głowa i ramiona w USD/ZAR wskazują na większą słabość randa

Kurs USD/ZAR wzrósł do najwyższego poziomu od 15 sierpnia nawet po mocnych danych o PKB Republiki Południowej Afryki. Para wzrosła do najwyższego poziomu 19,27, ~4% powyżej najniższego poziomu z sierpnia.

Dane o PKB Republiki Południowej Afryki

Gospodarka Republiki Południowej Afryki rozwijała się w drugim kwartale w szybszym tempie, niż oczekiwano. Według krajowej agencji statystycznej, w porównaniu z pierwszym kwartałem gospodarka wzrosła o 0,6%.

Wzrost ten przełożył się na odbicie rok do roku na poziomie 1,6%, czyli więcej niż mediana szacunków na poziomie 1,1%. W pierwszym kwartale tego roku gospodarka wzrosła o 0,2%.

Liczby te następują po serii innych pozytywnych danych gospodarczych z Republiki Południowej Afryki. Najważniejszą informacją były najnowsze dane dotyczące inflacji konsumenckiej. Główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł do najniższego od dwóch lat poziomu 4,7% z poprzednich 5,4%. Inflacja ta mieściła się w docelowym poziomie SARB wynoszącym od 3% do 6%.

Kolejny pozytywny raport ukazał się w zeszłym tygodniu, kiedy dane Standard Bank pokazały, że wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł z 48,2 w lipcu do 51 w sierpniu. Odczyt PMI wynoszący 50 i więcej oznacza, że sektor ma się dobrze.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że bank centralny Republiki Południowej Afryki w nadchodzących miesiącach obniży stopy procentowe. Bank podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych do 8,25% w sierpniu.

W niedawnym oświadczeniu MFW stwierdził, że kraj będzie kontynuował ożywienie gospodarcze, jeśli naprawi problematyczny sektor energetyczny. Przewiduje, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 2,5–3% po wzroście o 1,6% w 2022 r. Pierwszy zastępca dyrektora zarządzającego funduszu powiedział, że Republika Południowej Afryki:

„jest gotowy na rozpoczęcie wzrostu gospodarczego, jeśli zostaną wdrożone reformy, które zdecydowanie i odważnie eliminują przeszkody strukturalne”.

Analiza techniczna USD/ZAR

Wykres USD/ZAR sporządzony przez TradingView

Wykres 4H pokazuje, że kurs wymiany USD do ZAR dokonał silnego byczego wybicia. We wtorek osiągnął on najwyższy poziom 19,27, najwyższy poziom odnotowany 15 sierpnia. Obecnie spadł do 19,14, najwyższego poziomu z 17 lipca.

Para USD/ZAR przesunęła się powyżej 25- i 50-okresowych średnich kroczących. Jest także nieco powyżej poziomu zniesienia Fibonacciego wynoszącego 61,8%.

Co najważniejsze, kurs USD do Rand utworzył odwróconą formację głowy z ramionami. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że para będzie nadal rosła, ponieważ kupujący celują w kluczowy opór na poziomie 20.

