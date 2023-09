Prognoza USD/JPY: Sygnał jena japońskiego w miarę kontynuacji krachu

Wyprzedaż jena japońskiego była kontynuowana w tym tygodniu, wraz ze wzrostem indeksu dolara amerykańskiego (DXY). Kurs USD/JPY wzrósł do najwyższego poziomu 147,72, najwyższego poziomu od listopada ubiegłego roku. Podobnie pary GBP/JPY i EUR/JPY wzrosły odpowiednio do 185 i 158.

Silny indeks dolara amerykańskiego (DXY)

Jen japoński znajdował się w fazie niezwykłej wyprzedaży nawet po zmianie nastawienia Banku Japonii kilka miesięcy temu. Jak pisaliśmy , bank zdecydował się na zmianę polityki w zakresie krzywej dochodowości, co wypchnęło rentowność 10-letnich obligacji do 0,65%.

Głównym katalizatorem rajdu USD/JPY jest siła dolara. Indeks dolara amerykańskiego, który śledzi walutę w stosunku do koszyka walut, wzrósł do 104,5 dolara, najwyższego poziomu od ponad pięciu miesięcy.

Do tego wzrostu doszło ze względu na rosnące rentowności w Stanach Zjednoczonych i siłę gospodarki. Większość inwestorów, w tym obcokrajowców, przenosi się obecnie w stronę bezpiecznych kluczowych amerykańskich aktywów, takich jak akcje.

Następuje również ogólne przejście na gotówkę, odkąd amerykańskie fundusze rynku pieniężnego osiągnęły ponad 5%. W rezultacie podaż pieniądza spada, gdyż Rezerwa Federalna intensyfikuje politykę zaostrzenia ilościowego (QT).

Nie jest jasne, czy istnieje realne rozwiązanie słabości japońskiego jena. W idealnej sytuacji Bank Japonii (BoJ) zareagowałby podwyżką stóp procentowych. Choć inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie, analitycy uważają, że bank nie dokona w tym roku podwyżki.

USD/JPY również wzrósł po stosunkowo słabych danych o wydatkach gospodarstw domowych. Opublikowane we wtorek dane pokazały, że wydatki konsumenckie spadły w lipcu o 2,7% i o 5% rok do roku. Wędrówka w takim środowisku doprowadzi do wolniejszego powrotu do zdrowia.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach kurs jena japońskiego będzie nadal tracił na wartości, w związku z koncentracją inwestorów na działaniach Fed i BoJ.

Prognoza USD/JPY

Wykres dzienny pokazuje, że kurs USD do JPY od jakiegoś czasu znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Para zdołała przebić ważny poziom oporu na poziomie 145 (najwyżej z 30 czerwca) na wsparcie.

Ponadto para USDJPY wzrosła powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Znajduje się również nieco poniżej górnej części kanału wzrostowego pokazanego na zielono. Cena również znajduje się powyżej chmury Ichimoku, podczas gdy MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Dlatego para prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ kupujący zmierzają do kolejnego kluczowego poziomu oporu na poziomie 151,96 (najwyżej z 22 października). Alternatywny scenariusz zakłada, że para ponownie przetestuje dolną stronę kanału wzrostowego przy 140.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.