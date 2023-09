Kurs GBP/JPY jest zagrożony pomimo obniżenia PKB Japonii

Kurs wymiany funta do jena japońskiego (GBP/JPY) wzrósł w piątek po najnowszych danych o PKB Japonii. Para wzrosła do maksimum na poziomie 184,11, dzień po spadku do minimum na poziomie 183,04.

Dane o PKB Japonii

W tym tygodniu miało miejsce kilka ważnych katalizatorów kursu wymiany GBP/JPY. Najpierw Andrew Bailey, szef Banku Anglii (BoE), wyraził wątpliwości co do konieczności dalszych podwyżek stóp procentowych w Wielkiej Brytanii.

Jego wypowiedź skłoniła wielu inwestorów do przewidywania, że bank pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie na tegomiesięcznym posiedzeniu. BoE rozważa pozostawienie stóp na podwyższonym poziomie na dłuższy czas, gdyż dalsze podwyżki mogłyby ukarać gospodarkę.

Po drugie, Wielka Brytania opublikowała kolejny zestaw słabych danych dotyczących mieszkań. Dane Halifax pokazały, że wskaźnik cen domów (HPI) spadł w sierpniu o 4,6%, co stanowi najgwałtowniejszy spadek od 2009 roku. Odrębny raport Nationwide ujawnił, że ceny spadły w ciągu miesiąca o 5,3%.

Liczby te oznaczają, że środowisko wysokich stóp procentowych powoduje poważne wyzwania dla szóstej co do wielkości gospodarki na świecie.

Po trzecie, Japonia opublikowała w piątek mieszane dane gospodarcze. Według agencji statystycznej, w drugim kwartale gospodarka wzrosła o 1,2% z 0,8% w I kwartale. Ekspansja ta była mniejsza niż mediana szacunków wynosząca 1,5%.

W tym kwartale gospodarka wzrosła o 4,8% rok do roku. Ponownie była to ekspansja mniejsza niż mediana szacunków wynosząca 6,0%. Zewnętrzny popyt na japońskie towary wzrósł o 1,8%, podczas gdy wysoka inflacja obniżyła wydatki konsumpcyjne o 0,6%. Nakłady inwestycyjne spadły o 1,0%.

Pozytywem jest to, że akcja kredytowa banków w Japonii wzrosła w sierpniu o 3,1%, po wzroście o 2,9% w poprzednim miesiącu. Saldo obrotów bieżących kraju wzrosło w lipcu do 2,72 biliona, co stanowi duży wzrost w porównaniu z 1,50 biliona w poprzednim miesiącu.

Analiza techniczna GBP/JPY

Kurs wymiany GBP/JPY w ciągu ostatnich kilku tygodni spadał. Utworzył zniżkową linię trendu, która łączy najwyższe wahania w dniach 22, 30 sierpnia i 5 września.

Para przesunęła się nieco poniżej 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej. Co najważniejsze, para znalazła silne wsparcie na poziomie 183,62, najniższy punkt z 25 sierpnia i 1 września.

Dlatego perspektywy dla pary GBP/JPY są niedźwiedzie, a kolejny poziom do obserwacji będzie na poziomie 182. Stop-loss dla tej transakcji znajduje się na poziomie 50-okresowej średniej kroczącej na poziomie 184,52.

