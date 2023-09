Jastrzębie oświadczenie Uedy z weekendu spowodowało wzrost kursu JPY

Miniony weekend nie był regularny dla uczestników rynku finansowego, gdyż jen japoński (JPY) odnotował wzrost.

Rynki walutowe są zamknięte przez weekend, co prowadzi wielu do przekonania, że ceny otwarcia w przyszły poniedziałek będą takie same, jak ceny zamknięcia w poprzedni piątek. Chociaż jest to prawdą w większości przypadków, czasami wydarzenia weekendowe mogą zaskoczyć rynki.

W takim przypadku poziomy otwarcia w poniedziałek znacznie różnią się od poziomów zamknięcia w piątek. Mówi się, że powstała luka.

Tak było w ten weekend.

W oszałamiającym posunięciu prezes Banku Japonii Kazuo Ueda zasugerował, że ujemne stopy procentowe mogą prędzej czy później zniknąć. W rezultacie luka w jenach wzrosła we wszystkich przypadkach.

Rentowności w Japonii również wzrosły

Nic dziwnego, że ta wiadomość spowodowała wzrost jena i rentowności. Po jastrzębich komentarzach rentowność 10-letnich obligacji Japonii wzrosła do najwyższego poziomu od prawie dziesięciu lat. Po raz pierwszy od 2014 r. przekroczył on 0,7%, a stawki swap również wykazują tendencję wzrostową.

Para USD/JPY spadła, potwierdzając niedźwiedzie nastawienie

Choć w ostatnich tygodniach notowania były zwyżkowe, istniały oznaki wskazujące, że kurs wymiany USD/JPY może się odwrócić. Dokładniej, dwie formacje niedźwiedzi wskazywały na możliwe odwrócenie tendencji przed weekendem.

Jednym z nich był klin wznoszący, który nadal trwał. Rosnące kliny sygnalizują odwrócenie, ponieważ rynek wciąż tworzy wyższe szczyty, ale tylko marginalne. Po przebiciu się poniżej dolnej linii trendu presja spadkowa powinna się nasilić.

Kolejnym czynnikiem była widoczna już od dłuższego czasu niedźwiedzia dywergencja z RSI. Oscylator nie potwierdził ostatnich szczytów; w związku z tym nastawienie było niedźwiedzie jeszcze przed komentarzami Uedy.

Podsumowując, dla byków jenowych powinna to być wyboista droga. Luki mają tendencję do zamykania się i ta prawdopodobnie też będzie.

Zależy to jednak od momentu, w którym rynek zamknie lukę. Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja w USA i decyzja Fed mają zostać ogłoszone w nadchodzących dniach, luka może pozostać otwarta bardziej niż zwykle.

