Czy warto kupić euro przed posiedzeniem EBC?

Wspólna waluta znajduje się ostatnio w trendzie niedźwiedzim, spadając o prawie 5% w stosunku do szczytu z 2023 roku. Słabe wyniki gospodarcze w strefie euro skłoniły fundusze hedgingowe do porzucenia zakładów na wzrost.

Co więcej, niepewność wokół tegotygodniowego posiedzenia EBC jest ogromna. Obecnie uczestnicy rynku są podzieleni co do tego, co bank centralny zrobi w czwartek – ponownie podwyższyć podstawowe stopy procentowe, czy wstrzymać się z tym? Dokładniej, prawdopodobieństwo podwyżki wynosi 53%, a pauzy 48%. Inaczej mówiąc, jest to rzut monetą.

Techniczne i fundamentalne powody, dla których warto kupić euro

Pomimo niedźwiedzich zmian cenowych latem, euro osiągnęło atrakcyjny punkt. W szczególności EUR/USD jest idealnym kandydatem na odbicie z technicznego i fundamentalnego punktu widzenia.

EBC podwyższa, Fed nie

Zacznijmy od podstawowego obrazu. W przypadku walut liczą się tylko stopy procentowe. Są duże szanse, że EBC jeszcze raz podniesie stopy, a Fed je utrzyma.

Co więcej, biorąc pod uwagę krążące na rynku pogłoski, że Fed może nie dokonać jeszcze jednej podwyżki stóp w tym roku, euro może w oczekiwaniu przedłużyć wzrost. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli raport o inflacji w USA, który ma się ukazać dzisiaj, potwierdzi fakt, że proces dezinflacji nadal trwa.

EUR/USD właśnie się koryguje

Biorąc pod uwagę niedawny spadek, bardzo łatwo jest powiedzieć, że euro straciło dynamikę. Nie wspomina się jednak o tym, że od października ubiegłego roku wspólna waluta mocno umocniła się w stosunku do dolara amerykańskiego.

Notowania były wówczas poniżej 0,96, a w ciągu dziewięciu miesięcy osiągnęły poziom 1,12. Dlatego możemy zinterpretować niedawny spadek jako naturalną korektę trendu wzrostowego.

Oto trend zwyżkowy odzwierciedlony na powyższym wykresie dziennym. Wierzcie lub nie, ale fakt, że akcja cenowa została odrzucona na górnej krawędzi kanału wzrostowego, jest zwyżkowym trendem dla EUR/USD.

Oznacza to, że w tym miejscu zakończyła się fala impulsowa, gdyż takie struktury muszą posiadać element kanałowy.

Trudno tu kupić euro, bo to tak, jakby próbować podnieść spadający nóż. Należy jednak zachować otwarty umysł i interpretować ostatni spadek w świetle poprzedniego silnego wzrostu.

Tutaj jestem optymistycznie nastawiony do euro.

