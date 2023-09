Prognoza GBP/USD: sygnał, że PKB Wielkiej Brytanii wyprzedza dane o inflacji w USA

Kurs GBP/USD spadł w środę po relatywnie słabych danych o PKB Wielkiej Brytanii. Funt szterling oscyluje obecnie w pobliżu najniższego poziomu od czerwca tego roku. Notowania wyniosły 1,2442, czyli ~5,30% poniżej najwyższego poziomu z lipca.

PKB Wielkiej Brytanii spadł w lipcu

Copy link to section

W lipcu gospodarka Wielkiej Brytanii ponownie się skurczyła w związku z utrzymującym się wpływem ciepłej pogody. Dane gospodarcze Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) wykazały, że gospodarka skurczyła się o 0,5%, co stanowi większy spadek niż mediana szacunków wynosząca -0,2%.

Spadek ten przełożył się na wzrost rok do roku o 0,0%, również niższy od szacowanych 0,4%. Dodatkowe dane ujawniły, że produkcja przemysłowa kraju spadła w lipcu o 0,7%, co stanowi spadek bardziej gwałtowny niż oczekiwano (0,6%).

Produkcja budowlana również spadła w ciągu miesiąca, sygnalizując trudności gospodarcze kraju. Sytuację pogarsza utrzymujący się wzrost płac, co oznacza, że inflacja prawdopodobnie pozostanie przez jakiś czas na podwyższonym poziomie. Wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrósł w lipcu o 8,4%.

Wyzwaniem dla Banku Anglii (BoE) jest to, że walka z inflacją w okresie stagflacji nie będzie łatwa. Dalsze zaostrzenie prawdopodobnie będzie ciągnąć gospodarkę, podczas gdy status quo doprowadzi do ugruntowania się inflacji. Większość analityków spodziewa się, że bank będzie skłonny do zawieszenia stóp we wrześniu.

Kolejną ważną wiadomością na temat pary GBP/USD będą nadchodzące dane o inflacji w USA. Ekonomiści oczekują, że dane pokażą, że inflacja wzrosła drugi miesiąc sierpnia. Dokładnie uważają, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wzrósł o 3,4% r/r, podczas gdy inflacja bazowa spadła z 4,7% do 4,3%.

Innymi ważnymi danymi dotyczącymi pary GBP/USD, które warto obserwować, będą najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA. Liczby te prawdopodobnie pokażą, że sprzedaż detaliczna w kraju w sierpniu nadal rosła, pomimo wzrostu inflacji.

Analiza techniczna GBP/USD

Copy link to section

Save

Kurs GBP/USD od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Utworzył on kanał spadkowy i pozostał poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Cena przesunęła się poniżej ważnego poziomu oporu na 1,2550, najwyższego punktu z 11 września. Spadł także poniżej poziomu zniesienia 23,6%.

Perspektywy dla tej pary są niedźwiedzie, a kolejnym celem jest 1,2300. Pogląd ten potwierdza także rosnąca cena ropy Brent , która wzrosła do 92,4 dolarów.

Save

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.