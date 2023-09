W miarę wzrostu niekorzystnych warunków ceny akcji Grupy Tui tworzą dwie niedźwiedzie tendencje

Cena akcji Tui (LON: TUI) spadła do rekordowo niskiego poziomu, stając się jedną z najgorzej zachowujących się akcji w Londynie w tym roku. W tym roku spadł o ponad 37%, pozostając w tyle za indeksami FTSE 100 i FTSE 250.

Wzrost zostaje wznowiony

Grupa Tui, największa europejska grupa wakacyjna, boryka się z poważnymi trudnościami, mimo że jej biznes kwitnie. Firma skorzystała na rosnącym popycie w branży turystycznej w regionie, ponieważ większość krajów odnotowała w tym roku wzrost liczby przyjazdów turystów.

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes firmy kwitnie. Obsłużył ponad 5,5 miliona klientów, a współczynnik obłożenia linii lotniczych wzrósł do 93%. Jej przychody wzrosły do 5,3 miliarda euro, a zysk przed odsetkami i podatkami wzrósł do 169 milionów euro.

Według segmentów EBIT hoteli i wyników wzrósł do 113 mln euro, podczas gdy rejsy wycieczkowe i Tui Musement pozostały na niezmienionym poziomie 13 mln euro. Co najważniejsze, Tui pracuje nad zmniejszeniem swojego całkowitego zadłużenia w miarę wzrostu stóp procentowych. Zmniejszyła swój dług netto o 1,1 miliarda euro do 2,2 miliarda euro.

Tui stoi przed wieloma wyzwaniami. Podobnie jak IAG i EasyJet odnotowuje wyższe koszty prowadzenia działalności w związku ze wzrostem cen energii. Brent wzrósł do 93 dolarów, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do 90 dolarów.

Tui prosperuje w okresie niskich cen energii. Po pierwsze, zużywa dużo paliwa w swoich liniach lotniczych i rejsach wycieczkowych. Wyższe ceny energii w połączeniu z gwałtownie rosnącymi stopami procentowymi mają negatywny wpływ na wydatki uznaniowe.

Co więcej, Tui stanęło także przed wyzwaniem, jakim są zakłócenia lotów i rosnąca konkurencja w regionie. Wierzę jednak, że Tui poradzi sobie z bieżącymi trudnościami i wróci do stabilnych zysków. Tui jest również bardzo niedowartościowana, notowana na poziomie wielokrotności PE wynoszącej 9.

Prognoza cen akcji Tui

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TUI od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Spadek ten spowodował spadek do kluczowego wsparcia na poziomie 493p, najniższego poziomu w maju tego roku. Po drodze lemiesze utworzyły odwrócony wzór miseczki i uchwytu. W analizie akcji cenowej ten wzór jest zwykle oznaką kontynuacji trendu spadkowego.

Kolba Tui tworzy teraz część uchwytu tego wzoru. Pozostaje także poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących. Stworzył również mały wzór wznoszącego się klina. Dlatego podejrzewam, że w najbliższej przyszłości akcje nadal będą borykać się z niekorzystnymi tendencjami, a kolejnym poziomem do obserwacji będzie 400 pensów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.