Odporność kryptowalut trwa, gdy sprzedaż tokenów Shiba Memu nabiera tempa

Kryptowaluty były najbardziej odpornymi aktywami we wrześniu, gdy poczucie strachu rozprzestrzeniło się na rynku finansowym. W Stanach Zjednoczonych kluczowe indeksy, takie jak Dow Jones, Nasdaq 100 i Russell 2000, spadły do najniższych poziomów od miesięcy. Podobnie indeks strachu i chciwości spadł do najniższego poziomu od miesięcy.

Ryzyko rynkowe wzrosło we wrześniu

Bitcoin, po wielomiesięcznym spadku do 24,800 USD we wrześniu, odbił się do ponad 27,000 USD. Inne popularne monety, takie jak Tron, Chainlink i Loom Network, podskoczyły do najwyższego poziomu od miesięcy.

Co ciekawe, ożywienie to nastąpiło w tym samym miesiącu, w którym Rezerwa Federalna zobowiązała się do dalszego podnoszenia stóp procentowych. Jeśli tak się stanie, stopy procentowe wzrosną do 5,75%, najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad. Przy oprocentowaniu kredytów hipotecznych zbliżającym się do 8% istnieje ryzyko związane ze stanem gospodarki.

Istnieją inne potencjalne zagrożenia na rynku. Po pierwsze, Stany Zjednoczone zmierzają do zamknięcia administracji rządowej, które może potrwać kilka tygodni. Analitycy z Goldman Sachs uważają, że okres przestoju zmniejszy gospodarkę o 0,2% za każdy tydzień jego trwania.

Po drugie, pracownicy branży motoryzacyjnej nadal prowadzą poważny strajk, który może potrwać kilka miesięcy. Analitycy uważają, że strajk ten również doprowadzi do znacznego spowolnienia gospodarki. Przemysł motoryzacyjny i jego łańcuch wartości stanowią około 4% gospodarki.

Ponadto w USA istnieje ryzyko inflacji w związku ze wzrostem cen ropy naftowej. Najnowsze dane pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł z 3,2% w lipcu do 3,7% w sierpniu. Tendencja ta będzie prawdopodobnie nadal rosnąć, ponieważ ceny benzyny zbliżają się do kluczowego poziomu 4 USD.

Dlatego też dość zaskakujące było to, że Bitcoin i inne kryptowaluty rozwijały się, gdy rynek stanął w obliczu tego ryzyka. Z kolei wyprzedaż obligacji trwała nadal, spychając kluczowe fundusze ETF, takie jak TLT, BND i VGLT, do najniższego poziomu od lat.

Sprzedaż tokenów Shiba Memu trwa

Jednocześnie zaskakujące jest również to, że Shiba Memu kontynuowała w tym miesiącu sprzedaż tokenów. Dane na jego stronie internetowej pokazują, że deweloperzy zebrali ponad 3,3 mln USD od inwestorów, gdy sprzedaż tokenów zbliża się do końca.

Pozyskane środki miały miejsce, bowiem inwestorzy pozostali entuzjastycznie nastawieni do tokena i rosnących trendów w zakresie memów i sztucznej inteligencji. Jedną z największych wiadomości dotyczących sztucznej inteligencji w tym miesiącu była decyzja Amazona o inwestycji w Anthropic.

Shiba Memu to nadchodząca moneta meme, która łączy w sobie funkcje sztucznej inteligencji. Ma ona na celu wykorzystanie dwóch rosnących tematów na rynku. Na przykład widzieliśmy udane uruchomienie kluczowych tokenów, takich jak Bonk i Pepe. Deweloperzy wprowadzą szereg funkcji, takich jak przetwarzanie języka neuronowego (NLP) i regresja liniowa, aby zwiększyć jego użyteczność. Mają również nadzieję, że stanie się on maszyną do samodzielnego marketingu. Token Shiba Memu można kupić tutaj.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.