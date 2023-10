Początkowa liczba bezrobotnych w USA i stosunkowo solidne wskaźniki rynku pracy podsycają obawy o inflację

Ponieważ inwestorzy w dalszym ciągu niepokoją się możliwością ponownego wzrostu inflacji w gospodarce amerykańskiej, najnowsze dane dotyczące liczby bezrobotnych za ten tydzień wykazały wzrost z 205 000 do 207 000.

Wstępne wnioski o bezrobotnych monitorują liczbę osób, które po raz pierwszy złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Uważa się je za ważny wskaźnik zastępczy zwolnień i kluczowy wskaźnik wiodący umożliwiający lepsze zrozumienie kondycji rynku pracy i aktualizację projekcji inflacji.

Choć jest wyższa, liczba ta pozostaje w pobliżu najniższego poziomu od 7 miesięcy wynoszącego 202 000, co wskazuje na względną siłę na rynku pracy.

Odczyt z poprzedniego tygodnia został zrewidowany nieznacznie w górę z 204 tys.

Source: U.S. Department of Labor

Pomimo zarejestrowania najwyższego poziomu od trzech tygodni, początkowe roszczenia były poniżej konsensusu szacunkowego wynoszącego 210 000, jak podaje TradingEconomics.com.

Liczba bezrobotnych średnio z 4 tygodni

Copy link to section

Średnia czterotygodniowa ruszyła w kierunku przeciwnym do początkowych roszczeń, spadając z 211 750 w poprzednim raporcie do 208 750 i nieznacznie kształtując się poniżej prognoz 209 250 opublikowanych przez analityków TradingEconomics.com.

W obiecującym trendzie średnia 4-tygodniowa stale spada przez pięć kolejnych tygodni z rzędu, począwszy od osiągnięcia poziomu 237 750 27 sierpnia.

Ciągłe roszczenia bezrobotnych

Copy link to section

Wnioski ciągłe reprezentują całkowitą liczbę osób, które nadal pobierają zasiłek dla bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych utrzymujących się w dalszym ciągu jest o tydzień opóźniona w stosunku do początkowej liczby bezrobotnych i była nieznacznie niższa i wyniosła 1 664 000 w porównaniu z raportem z poprzedniego tygodnia, który wynosił 1 665 000.

Według TradingEconomics.com najnowsze dane były znacznie poniżej oczekiwań konsensusu na poziomie 1 675 000.

Utrzymanie się na poziomie bliskim najniższego poziomu od 8 miesięcy może jednak wskazywać, że duża liczba zwolnionych pracowników zostaje ponownie wchłonięta w nowe role, podczas gdy rynek pracy wydaje się stosunkowo odporny na panujące środowisko wysokich stóp procentowych.

Alternatywne wskaźniki danych o pracy w USA

Copy link to section

Otwory w raporcie JOLT opublikowanym na początku tygodnia wzrosły do 9,6 mln w sierpniu, wskazując na dalszy popyt na rynku pracy, pomimo agresywnej polityki pieniężnej Fed.

Potwierdza to raport opublikowany dzisiaj przez Challenger, Gray i Christmas, Inc., w którym odnotowano gwałtowny spadek liczby zwolnień we wrześniu 2023 r. do 47 457 z 75 151 w poprzednim miesiącu.

Według analityków z TradingEconomics.com punkt danych spadł znacznie poniżej oczekiwań na poziomie 86 000.

Jednakże, jak stwierdzono w raporcie, w trzecim kwartale redukcja zatrudnienia wzrosła o 92% w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim.

Obraz na rynku pracy był również nieco mieszany ze względu na opublikowany wczoraj raport ADP, który wykazał wzrost jedynie o 89 tys., znacznie słabszy od prognoz rynkowych powyżej 150 tys.

Zwolnienia w branży technologicznej

Copy link to section

Sektor technologii, podobnie jak handel detaliczny, konsumpcyjny, finansowy i nieruchomości, jest bardzo podatny na podwyższone stopy procentowe.

Layoffs.fyi śledzi dane dotyczące zwolnień w sektorze technologicznym w całych Stanach Zjednoczonych.

W 2023 r. liczba zwolnień pracowników wykazywała wyraźną tendencję spadkową, począwszy od stycznia, gdy w styczniu osiągnęła najwyższy poziom 89 554 w 274 firmach, a we wrześniu łącznie 68 firm zwolniło zaledwie 4632 pracowników.

Zwolnienia w branży

Od początku roku najbardziej ucierpiały branże handlu detalicznego i konsumenckiego, które poniosły odpowiednio 29 111 i 28 873 strat.

Obydwa te sektory są wrażliwe na wyższą inflację detaliczną, a w obliczu obaw o wzrost cen mogą w najbliższej przyszłości nadal znajdować się pod presją.

Sprzęt, który był trzecim najbardziej dotkniętym sektorem, odnotował gwałtowny wzrost zwolnień z 3605 w 2022 r. do 22 015 w 2023 r. od początku roku.

Perspektywy

Copy link to section

Wstępne dane o liczbie bezrobotnych odnotowały w tym tygodniu niewielki wzrost i co zachęcające, liczba bezrobotnych utrzymujących się na rynku pozostała niska w porównaniu z najwyższymi wartościami z kwietnia 2023 r.

Co więcej, dane zlayoffs.fyi sugerują, że najgorsza redukcja zatrudnienia prawdopodobnie już za nami, chociaż może to potencjalnie prowadzić do wyższej presji płacowej i uporczywych sił inflacyjnych.

Ponieważ obraz na rynku pracy pozostaje dość zróżnicowany, inwestorzy kapitałowi będą uważnie śledzić dane BLS dotyczące płac i bezrobocia w sektorze pozarolniczym (NFP), które mają zostać opublikowane jutro.

Konsensusowe szacunki sugerują, że dane NFP wyniosą 170 000, czyli umiarkowanie mniej niż 187 000 odnotowane w sierpniu 2023 r.

Analitycy TradingEconomics.com prognozują, że stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie 3,8%, choć konsensus sugeruje, że może ona spaść do 3,7%.

Jutrzejszy raport o sytuacji w zakresie zatrudnienia będzie kluczowy dla aktualizacji krótkoterminowych projekcji zarówno rynku pracy, jak i inflacji, zwłaszcza że Fed w dalszym ciągu pozostaje jastrzębi, utrzymując jednocześnie możliwość dalszej podwyżki w tym roku.

W chwili pisania tego tekstu, według narzędzia CME FedWatch Tool, prawdopodobieństwo, że gubernator Powell utrzyma stopy procentowe na listopadowym posiedzeniu wynosi 79,6%, podczas gdy znaczne 20,4% oznacza, że możliwa będzie podwyżka stóp procentowych o ćwierć punktu na kartach.

Rynek pracy wydaje się stosunkowo solidny pomimo otoczenia wysokich stóp procentowych, co z kolei może sprawić, że gospodarka będzie podatna na wyższą inflację, a w konsekwencji dodatkowe podwyżki stóp procentowych.

Niespodzianka NFP na plus znacząco zwiększy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 pb na kolejnym posiedzeniu Fed.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.