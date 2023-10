USD/KRW cofa się po danych o inflacji w Korei Południowej: więcej w górę?

Kurs wymiany USD/KRW nieznacznie spadł w czwartek w odpowiedzi inwestorów na najnowsze dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) w Korei Południowej. Para wycofała się z tego tygodnia najwyżej na poziomie 1362 do minimum na poziomie 1350.

Dane o inflacji w Korei Południowej

Para USD/KRW odeszła, gdy indeks dolara amerykańskiego (DXY) stracił dynamikę. Po wtorkowym wzroście do maksimum na poziomie 107,34 dolarów, indeks spadł do 106,50 dolarów. Do tego odwrotu doszło po najnowszych danych o płacach prywatnych opublikowanych przez ADP. Liczby pokazały, że w sektorze prywatnym we wrześniu powstało zaledwie 89 tys. miejsc pracy, co stanowi najniższy wzrost od miesięcy.

Dodatkowe dane pokazują, że wskaźnik PMI dla usług spadł we wrześniu do 50,1 w miarę zbliżania się do strefy spadków. Liczby te, w połączeniu ze spadającą ceną ropy naftowej, pomogły w spadkowi rentowności obligacji. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Fed rozważy zawieszenie stóp procentowych.

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla indeksu dolara będą zaplanowane na piątek publikację danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w USA. Ekonomiści oczekują, że dane pokażą, że stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 3,7%, gdyż gospodarka stworzyła ~160 tys. miejsc pracy.

Para kursowa USD/KRW odbiła się po mocnych danych o inflacji w Korei Południowej. Według agencji statystycznej główny wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (CPI) spadł z 1,0% w sierpniu do 0,6% we wrześniu. Spadek był większy od mediany szacunków wynoszącej 0,3%.

Inflacja w Korei Południowej wzrosła do 3,7% w ujęciu rok do roku, czyli była wyższa od mediany szacunków wynoszącej 3,4%. Wzrost ten był wyższy od mediany szacunków wynoszącej 3,4%. Inflacja w kraju wzrosła wraz ze wzrostem cen ropy naftowej.

Rosnąca inflacja oznacza, że Bank Korei zdecyduje się na utrzymanie jastrzębiego tonu w nadchodzących miesiącach.

Analiza techniczna USD/KRW

Wykres USD/KRW sporządzony przez TradingView

Kurs USD/KRW odreagował po ostatnich danych o inflacji w Korei Południowej. Ponownie przetestował ważne wsparcie na poziomie 1345, najwyższym punktem w sierpniu i maju tego roku. Pozostał on powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy indeks siły względnej (RSI) nadal gwałtownie rośnie. Para utworzyła odwrócony wzór głowy z ramionami.

Dlatego perspektywy dla tej pary są bycze, a kolejnym kluczowym poziomem oporu do obserwacji będzie poziom 1,375. W tej perspektywie stop-loss będzie stanowić 50-dniowa średnia krocząca na poziomie 1330.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.