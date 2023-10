Czy dedolaryzacja słabnie? Rośnie wykorzystanie dolara amerykańskiego w płatnościach światowych

Zakłady przeciwko dolarowi amerykańskiemu kończą się fiaskiem w miarę wzrostu indeksu DXY, a rola dolara w gospodarce światowej pozostaje nienaruszona. Indeks dolara amerykańskiego wzrósł w zeszłym tygodniu do 107,32 dolarów, co stanowi najwyższy poziom od listopada ubiegłego roku. Wzrosła ona o prawie 7% z najniższego poziomu w tym roku.

Utrzymują się obawy o dolara amerykańskiego

Kluczowym tematem na rynku finansowym była ostatnio dedolaryzacja. Zajęło to centralne miejsce podczas niedawnego szczytu BRICS w Republice Południowej Afryki, podczas którego przywódcy narzekali na rolę dolara amerykańskiego w gospodarce światowej.

Większość krajów słusznie narzeka na hegemonię dolara. Po pierwsze, niedawny gwałtowny wzrost naraził wiele krajów i firm posiadających zadłużenie denominowane w dolarach na ryzyko niewypłacalności. Przykładowo w poniedziałek wierzyciele Evergrande ostrzegali przed niekontrolowanym upadkiem spółki.

Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu wykorzystują także swoje sankcje, aby przeciwstawić się swoim przeciwnikom, takim jak Iran i Rosja. W rezultacie urzędnicy w takich krajach jak Arabia Saudyjska, Rosja, Republika Południowej Afryki i Brazylia martwią się sankcjami.

Tymczasem istnieją obawy dotyczące sytuacji fiskalnej Ameryki w związku ze wzrostem zadłużenia. Całkowite zadłużenie kraju wzrosło do ponad 33,5 miliarda dolarów. Wzrosła o ponad 500 miliardów dolarów w niecały miesiąc, mimo że Chiny i Arabia Saudyjska obcięły swoje zadłużenie w dolarach amerykańskich.

Dedolaryzacja słabnie?

Chociaż obawy dotyczące dolara amerykańskiego rosną, istnieją dowody na to, że wykorzystanie tej waluty rośnie. Dane zebrane przez Swift pokazują, że waluta ta miała 48% udziału w rynku płatności globalnych. Był to najwyższy poziom od lat.

Jak pokazano poniżej, euro znacznie straciło swój udział. Po osiągnięciu szczytowego poziomu 40% w 2021 r., udział tej waluty w rynku spadł do 23,22%. Funt brytyjski spadł do 7,15%, natomiast jen japoński i chiński juan spadły odpowiednio do 3,68% i 3,47%.

Tymczasem złoto, które jest często postrzegane jako alternatywa dla dolara amerykańskiego, spadło o 11,26% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku, mimo że banki centralne nadal je akumulowały.

Dolar jest trudny do wyparcia ze względu na jego rolę w światowym handlu i rezerwach walutowych. Wyzwaniem dla krajów odchodzących od dolara jest brak realnej alternatywy. W niedawnym artykule przedstawiłem franka szwajcarskiego jako realną alternatywę ze względu na silną sytuację fiskalną kraju i neutralność w kluczowych kwestiach.

Co więcej, wraz ze wzrostem stóp procentowych wielu inwestorów i handlowców decyduje się na bezpieczny dolar amerykański. Fed podniósł stopy procentowe z okolic zera do poziomu od 5,25% do 5,50%, co zwiększyło atrakcyjność krótkoterminowych obligacji i funduszy rynku pieniężnego.

