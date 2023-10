Ceny oleju palmowego gwałtownie się odwracają w związku z obawami o nadpodaż

Cena oleju palmowego uległa w tym tygodniu gwałtownemu odwróceniu w związku z gwałtownie rosnącymi zapasami w Indonezji, największym producencie na świecie. Dane zebrane przez Business Insider pokazują, że w środę cena spadła do najniższego poziomu od prawie czterech miesięcy na poziomie 746. Jego szczyt osiągnął poziom 975 w kwietniu tego roku.

Kilka ważnych towarów rolnych, takich jak kakao, sok pomarańczowy i oliwa z oliwek, osiągnęło w tym roku najwyższe poziomy od kilkudziesięciu lat, ponieważ rynek odbił się na suszy w wielu krajach. W tym roku ceny oleju palmowego również wzrosły z powodu wzmożonych obaw przed El Nino.

El Nino to katastrofalne zjawisko pogodowe, które prowadzi do suszy w wielu krajach azjatyckich, takich jak Malezja i Indonezja. Ten ostatni jest największym producentem oleju palmowego na świecie. W związku z tym cena oleju palmowego spadła w związku z opóźnieniem zjawiska El Nino .

Jednocześnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy zapasy oleju palmowego gwałtownie wzrosły. Dane opublikowane przez Reuters pokazały, że malezyjskie zapasy wzrosły do najwyższego poziomu od października ubiegłego roku, mimo że kraj ten zwiększył eksport.

Indie również odnotowują wysokie zapasy oleju palmowego, co miało miejsce w czasie, gdy klienci przygotowywali się na El Nino. Import oleju palmowego do kraju spadł we wrześniu o 26%, a jego zapasy wzrosły do najwyższego poziomu w historii.

Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że w nadchodzących miesiącach ceny oleju palmowego odbiją. Po pierwsze, ceny oliwy z oliwek osiągnęły rekordowy poziom, co może prowadzić do większego popytu na olej palmowy. Olej palmowy jest często stosowany jako substytut oliwy z oliwek.

Jednocześnie istnieją obawy związane ze starzeniem się palm i niskimi plonami w branży. W niedawnym raporcie firma badawcza Oil World ostrzegła, że nastąpił alarmujący spadek średnich plonów z powodu rzadkiego ponownego sadzenia. W związku z tym szacuje się, że w następnej dekadzie produkcja oleju palmowego spadnie do 1,8 mln ton.

Kolejnym wyzwaniem dla oleju palmowego jest to, że różni się on od innych upraw, takich jak kukurydza i soja. Olej palmowy potrzebuje co najmniej trzech lat, aby zacząć przynosić owoce. Dlatego też, mimo iż obecnie dysponujemy wysokimi zapasami, istnieje prawdopodobieństwo, że w nadchodzących latach dostawy ulegną zmniejszeniu.

Z drugiej strony popyt jest nadal wysoki, ponieważ olej palmowy wykorzystuje się do produkcji niektórych najpopularniejszych produktów na świecie. Wykorzystuje się go między innymi do produkcji detergentów, produktów spożywczych, lodów i mydła.

