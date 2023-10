USD/ARS, indeks S&P Merval na rekordowych poziomach przed wyborami: co dalej?

USD/ARS i indeks S&P Merval znajdą się w centrum uwagi w nadchodzących dniach, gdy w Argentynie odbędą się ważne wybory. Indeks MERVAL był jednym z najlepiej radzących sobie w tym roku indeksów i wzrósł o ponad 178%. Z drugiej strony peso argentyńskie spadło do rekordowo niskiego poziomu.

Przed nami wybory w Argentynie

Giełdy argentyńskie odnotowały w tym roku dobre wyniki, mimo że gospodarka przeszła przez najciemniejszy okres w historii. Indeks MERVAL, który śledzi 20 największych firm w kraju, wzrósł w tym roku o 178% w walucie lokalnej. Jej roczna stopa zwrotu za ostatnie pięć lat wynosi 75,84%, czyli jest wyższa niż w przypadku innych firm na całym świecie.

Giełdy w Argentynie poszły w górę, ponieważ inwestorzy mają nadzieję, że zmiana reżimu i tanie wyceny pomogą zmienić gospodarkę. Wartość ta również wzrosła, ponieważ inwestorzy pozostają optymistami co do pomocy ratunkowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Ponadto Chiny przekazały niedawno Argentynie kwotę 6,5 miliarda dolarów w drodze wymiany walut, przed którą stoją oba rządy.

Mimo to argentyńska giełda i peso stoją w obliczu niepewnej przyszłości w obliczu zbliżających się ważnych wyborów. W niedzielę wyborcy pójdą do wyborów, aby wybrać swojego prezydenta. Główni pretendenci to Javier Milei z Freedom Advances, Patricia Bullrich i Sergio Massa. Większość analityków spodziewa się zwycięstwa Milei.

Milei złożyła radykalne obietnice, w tym przejście na dolara amerykańskiego i radykalne zmiany w banku centralnym. Zapowiedział także ograniczenie wydatków rządowych w celu zmniejszenia deficytu budżetowego.

Przed następnym prezydentem Argentyny stoją poważne wyzwania. Inflacja wzrosła, waluta straciła na wartości, a MFW czeka na swoje 43 miliardy dolarów. Upadł także sektor rolniczy, będący główną częścią gospodarki. Argentyna importuje obecnie produkty spożywcze m.in. z Brazylii.

Prognozy dla Merval i peso argentyńskiego

Wykres Mervala autorstwa TradingView

Perspektywy zarówno dla S&P Merval, jak i peso argentyńskiego przed wyborami są niepewne. Podczas gdy indeks Merval osiągnął najwyższy poziom w historii, ARS spadł do rekordowo niskiego poziomu.

Podejrzewam, że akcje Argentyny spadną w nadchodzących tygodniach, ponieważ stały się dość drogie. Indeks Merval wzrósł o ponad 3210% z najniższego poziomu podczas pandemii. W większości przypadków takie ruchy paraboliczne kończą się odwróceniem, gdy wchodzą w fazę dystrybucji Modelu Wyckoffa.

Peso argentyńskie po wyborach pozostanie pod presją, zwłaszcza w przypadku zwycięstwa Milei. Analitycy są sceptyczni co do sposobu, w jaki wdroży on dolaryzację, gdyż kraj potrzebuje do tego zasobów. W związku z tym para USD/ARS będzie nadal rosła, a oficjalny kurs ma osiągnąć poziom 400.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.