Kryptowaluty odnotowały w ten weekend dobre wyniki, mimo że kryzys w Izraelu i kłopoty na rynku obligacji trwały nadal. Bitcoin wzrósł do ponad 30 000 USD po raz pierwszy od miesięcy, podczas gdy kluczowe altcoiny, takie jak Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos i Quant kontynuowały swój zwyżkowy trend.

Przed nami wyniki spółek technologicznych

Branża kryptowalut będzie w tym tygodniu stosunkowo wyciszona, bez zaplanowanych ważnych wydarzeń informacyjnych. Dlatego też kluczowym katalizatorem będzie ciągła nadzieja, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zezwoli na spotowy ETF Bitcoina. Analitycy JP Morgan spodziewają się, że agencja zrobi to w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Inwestorzy skupią się również na nadchodzących wynikach spółek technologicznych, takich jak Microsoft, Alphabet, Meta i Amazon. Są to ważne wyniki, ponieważ są to największe firmy na świecie o łącznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 4 bln USD. Są one również największymi składnikami indeksów S&P 500 i Nasdaq 100.

Ostatnio kryptowaluty oddzieliły się od amerykańskich akcji. Podczas gdy kluczowe indeksy, takie jak S&P 500 i Nasdaq 100, spadły, Bitcoin wzrósł. Całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut wzrosła do ponad 1,13 bln USD.

Kolejnym kluczowym katalizatorem, na który warto zwrócić uwagę, będą zaplanowane na czwartek dane o PKB w USA. Liczby te dadzą więcej informacji o stanie gospodarki. Przejdą także długą drogę, aby ustalić, co Fed zrobi na następnym posiedzeniu.

Dane o PKB w USA pojawiają się w momencie, gdy nasiliła się wyprzedaż na rynku obligacji, a rentowność 30-letnich obligacji wzrosła do najwyższego poziomu od ponad dziesięciu lat.

Sprzedaż tokenów Memeinator nabiera tempa

Tymczasem Memeinator, nadchodząca kryptowaluta, z powodzeniem kontynuowała sprzedaż tokenów. W ciągu ostatnich kilku tygodni token zebrał ponad 817,000 USD, a popyt na token stale rośnie.

Memeinator (MMTR) to kryptowaluta, która stara się stać złotym standardem w branży monet meme. Zrobi to, będąc monetą meme z wbudowanym narzędziem sztucznej inteligencji (AI).

Według białej księgi 62,5% tokenów zostanie upublicznionych, podczas gdy 15% trafi na giełdy marketingowe i CEX. Pozostałe tokeny zostaną przeznaczone na rozwój, zapewnienie płynności giełdy i pulę konkursową. Token MMTR można kupić tutaj.

Czy zatem zakup tokena jest bezpieczny? Niektórzy analitycy uważają, że sensowne jest przeznaczenie niewielkiej części portfela na tokeny w przedsprzedaży. Chociaż nie wszystkie te tokeny ostatecznie poradzą sobie dobrze, niektórym się to uda. I jak widzieliśmy w przypadku Pepe, łatwo jest zostać milionerem meme coinów, inwestując niewielką kwotę. Jednak, podobnie jak w przypadku innych aktywów, należy inwestować tylko gotówkę, którą można sobie pozwolić stracić.

